Fin de emergencia por covid-19 en EEUU acabará con expulsión automática de migrantes

Washington (AFP) – La política que permite a Estados Unidos expulsar casi automáticamente a inmigrantes a México, sin darles la posibilidad de solicitar asilo, tendría los días contados una vez que se levante la emergencia de salud pública el 11 de mayo.

Título 42

El gobierno del presidente demócrata Joe Biden informó esta semana que el 11 de mayo levantará este estado de emergencia declarado en 2020 para atajar la pandemia de covid-19.

La decisión tiene repercusiones significativas en la frontera con México, donde las autoridades interceptaron a 863.929 migrantes desde el comienzo del año fiscal en octubre hasta el pasado 31 de diciembre, según datos oficiales.

La inmensa mayoría de ellos son expulsados inmediatamente, invocando en parte el Título 42, una norma sanitaria activada por el expresidente republicano Donald Trump en 2020 con la finalidad declarada de frenar la pandemia de covid-19.

El gobierno quería rescindir esta norma pero está pendiente de una sentencia de la Corte Suprema que bloqueó su revocación en diciembre pasado.

Teóricamente, una vez que se levante el estado de emergencia sanitaria dejaría de activarse el Título 42, un estatuto de salud pública promulgado en 1944 que permite actualmente a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) decidir si una enfermedad contagiosa representa un peligro de propagación.

Immigrantes hacen fila para presentarse a las autoridades en El Paso, Texas, tras pasar la noche a lo largo de la frontera con México, en diciembre de 2022 © JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Además sin la emergencia de salud es poco probable que la Corte Suprema considere siquiera el caso, porque el litigio dejaría de existir.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Olivia Dalton, sembró, no obstante, la incertidumbre este martes al declarar que el gobierno ya propuso levantar el Título 42 "y quedó bloqueado por órdenes judiciales". "No sabemos cuándo la Corte Suprema emitirá un fallo sobre este asunto", dijo a bordo del Air Force One.

La Casa Blanca se da de plazo hasta mayo para perfilar un mecanismo legal que permita regular la afluencia de migrantes.

Biden se hallaba bajo presión dentro de su propio partido para poner fin al Título 42. La semana pasada casi 80 congresistas le pidieron que respete el derecho a solicitar asilo en el país.

Los inmigrantes son expulsados invocando el Título 42, una norma sanitaria activada por el expresidente republicano Donald Trump en 2020 © JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los republicanos, por el contrario, multiplicaron los pleitos ante los tribunales para impedir que se suspenda y lo culpan de la crisis migratoria en la frontera con México.

El Departamento de Seguridad Interior lleva meses diciendo que se prepara para la rescisión del Título 42. En enero el gobierno anunció haber pactado con México dejar entrar a 30.000 migrantes por mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que hagan la solicitud donde se hallen, cuenten con un patrocinador en Estados Unidos y lleguen por avión.

- ¿Por qué el 11 de mayo?-

Biden lo anunció cuando los republicanos se disponían a adoptar en la Cámara de Representantes, donde tienen mayoría, una resolución para declarar que la pandemia terminó.

Poner fin a la emergencia "precipitadamente" "dará como resultado una entrada adicional sustancial de migrantes", afirma el gobierno.

Pruebas y vacunas

Durante el estado de emergencia, millones de estadounidenses recibieron tests gratuitos de covid, vacunas y tratamientos contra la enfermedad.

La vacunación seguirá estando cubierta por seguros privados y algunos públicos.

Por el contrario los seguros privados ya no se verán obligados a cubrir el coste de ocho autotests de covid al mes, y tampoco determinados tratamientos.

