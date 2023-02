Mbappé será baja para la ida de Champions, un golpe duro para el PSG

Kylian Mbappé (dcha) se disputa un balón con Leo Leroy durante el partido liguero entre el Montpellier y el PSG, el 1 de febrero de 2023 en la ciudad francesa de Montpellier (L) fights for the ball with Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe during the French L1 football match between Montpellier Herault SC and Paris Saint-Germain (PSG) at Stade de la Mosson in Montpellier, southern France on February 1, 2023.

© Sylvain Thomas / AFP