Tras la crisis, España sella su reconciliación con Marruecos

Rabat (AFP) – Después de una profunda crisis diplomática, España y Marruecos consolidaron su reconciliación este jueves en Rabat, pese a las críticas vertidas contra el jefe de gobierno Pedro Sánchez, acusado por sus socios de coalición y por la oposición de ceder demasiado ante Rabat.

Sánchez, acompañado de una docena de ministros, copresidió una "reunión de alto nivel" con su homólogo marroquí, Aziz Akhannouch, la primera desde 2015.

"Consolidamos hoy [...] la nueva etapa que hemos abierto las relaciones entre Marruecos y España", declaró el mandatario español, alabando "el enorme potencial que queda aún por explorar en esta relación".

Sánchez puso fin a finales de marzo de 2022 a un año de conflicto diplomático con Marruecos, al aceptar respaldar el plan marroquí de autonomía del Sáhara Occidental.

La crisis había estallado en abril de 2021, cuando España acogió para tratarse del covid-19 a Brahim Ghali, líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario.

El idilio, no obstante, no es del gusto de todos en España. La formación de izquierda radical Podemos, miembro de la coalición gubernamental, no deseó participar en el viaje a Rabat, alegando su desacuerdo con el giro "unilateral" de Sánchez sobre la cuestión del Sáhara Occidental.

La oposición conservadora y la prensa vieron como un desaire el hecho de que Sánchez no fuese recibido por Mohammed VI.

Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, principal fuerza de la oposición, lamentó este jueves que "España dé una imagen de debilidad".

El presidente Pedro Sánchez habla durante un acto de la reunión hispano-marroquí, el 1 de febrero de 2023 en Rabat © - / AFP

"La ausencia de Mohamed VI desluce la cumbre hispano-marroquí", recogía el diario El País (centroizquierda), y el rotativo El Mundo (conservador) tituló: "Mohamed VI exhibe fuerza sobre España con su plantón a Sánchez".

Antes de su llegada a Rabat, el miércoles, el dirigente socialista habló por teléfono con el rey Mohammed VI, que lo invitó a volver "muy próximamente" a Marruecos para una visita oficial "con vistas a reforzar esta dinámica positiva", según el gabinete real.

Acuerdos económicos

Pedro Sánchez afirmó que "España desea ser un inversor de referencia", para "impulsar inversiones en sectores estratégicos para el desarrollo y la modernización de Marruecos".

"Marruecos y España desean establecer una nueva asociación económica al servicio del desarrollo", subrayó por su parte Akhannouch.

Para ello, se aprobó un nuevo protocolo financiero que duplicará --hasta alcanzar los 800 millones de euros (877 millones de dólares)--- las ayudas del gobierno español a proyectos de inversión en marruecos.

Se firmaron una veintena de acuerdos para facilitar las inversiones españolas en Marruecos (España es el tercer inversor extranjero en el país), en los sectores de la energía renovable, las desaladoras de agua, el transporte ferroviario, el turismo, la educación y la cultura.

El primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch (dcha), recibe al presidente español, Pedro Sánchez, a su llegada a Rabat, el 1 de febrero de 2023 © - / AFP

También se está trabajando en un acuerdo para "normalizar totalmente el paso de personas y mercancías" por las fronteras marítimas y terrestres.

La apertura de los pasos terrestres se refiere a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de Marruecos.

En cuanto a la migración irregular, España destacó que la inmigración ilegal se redujo más de un 25% en 2022 gracias a su cooperación policial con Marruecos.

Una cooperación que se vio empañada por la muerte de al menos 23 migrantes sudaneses que habían intentado penetrar en Melilla a través de la ciudad fronteriza marroquí de Nador en junio de 2022.

Durante la visita también se trataron dosieres de lucha antiterrorista, un asunto importante para el gobierno español tras el ataque perpetrado a finales de enero contra dos iglesias de Algeciras (en el sur de España) en el que murió un sacristán y que fue imputado a un joven marroquí en situación irregular.

