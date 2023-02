Jorge Drexler llega "sorprendido y agradecido" a los Grammy

Los Angeles (AFP) – El cantautor uruguayo Jorge Drexler ha construido una carrera en base a tonadas melódicas y conciertos íntimos. El reconocido compositor dice llegar este domingo a los premios Grammy "muy sorprendido y agradecido" por otra posibilidad de llevarse el mayor premio de la escena musical internacional.

Drexler arribó a Los Ángeles este fin de semana para asistir a la 65ª edición de la gala en la que compite por el gramófono para el mejor álbum de rock latino o alternativo.

A sus 58 años, el artista confiesa que cuando se trata de premios, deja las expectativas de lado.

"Los premios siempre son cosas muy subjetivas que a veces le tocan a uno y es muy difícil saber si es justo o injusto. Por lo tanto, cuando me pasa una cosa así, que tengo suerte y me pasa -me ha pasado bastantes veces- pues lo agradezco antes que nada y lo celebro", dijo en entrevista con AFP.

Drexler, que acumula seis nominaciones a los Grammy a lo largo de su trayectoria (hasta ahora nunca pudo ganar el premio), compite con su "Tinta y Tiempo" con artistas como Mon Laferte y la gran favorita Rosalía, que llega con su exitoso "Motomami".

El compositor cuenta que la producción que lo tiene de gira en estos momentos fue su "más difícil" disco hasta la fecha. "No sabría explicarte muy bien por qué, pero el aislamiento de la pandemia me dificultó la composición muchísimo".

El artista uruguayo Jorge Drexler posando junto a los gramófonos que ganó en los Grammy Latinos de 2022, en Las Vegas, Nevada, el 17 de noviembre de ese año © Ronda CHURCHILL / AFP

"Pensé que no iba a terminar el disco y ya el hecho de que haya salido me pone muy feliz", comentó.

"Creo que después de la pandemia, en la que estábamos obligados a estar solos, que no teníamos la riqueza del encuentro, yo quería que el disco sonara lleno de gente y una gran orquesta, muchos músicos tocando coros y me siento muy orgulloso", dijo.

"Fan de Bad Bunny"

Drexler dice estar "muy feliz" de compartir la prestigiosa ceremonia con colegas a los cuales admira, y comenta que lo que más le anima es poder ver algunas de las presentaciones de la majestuosa gala animada por el comediante Trevor Noah, y en la cual cantarán Lizzo, Harry Styles y Bad Bunny, entre otros.

Es justamente el reguetonero puertorriqueño el que "más curiosidad" le genera.

"Soy muy fan de Bad Bunny", contó Drexler, quien en 2022 lo destronó en los Grammy Latinos, llevándose seis premios, incluido el galardón a Canción del Año por "Tocarte", en cooperación con C.Tangana.

Elvis Costello (I) y Jorge Drexler durante la 23 edición anual de los Grammy Latinos, el 17 de noviembre de 2022 en Law Vegas, Nevada, Estados Unidos © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

El astro puertorriqueño se perfilaba sin embargo como favorito, con el mayor número de nominaciones.

"Me ha dado un poco de vergüenza ganarle en algunas categorías porque su disco lo hemos usado para celebrar, para bailar", dijo Drexler.

Ante la pregunta de una eventual colaboración, respondió sin pestañear: "¡me encantaría!".

Para este año, el uruguayo tiene en agenda continuar su intimista gira para promocionar "Tinta y Tiempo".

El artista uruguayo Jorge Drexler al recibir el gramófono a Mejor Canción del Año por "Tocarte" durante la edición 23 de los Grammy Latinos, el 17 de noviembre de 2022 en Las Vegas © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

En febrero prevé un concierto en Ciudad de México que, afirma, será "un antes y un después" en su carrera.

"No he hecho nunca un show de esas dimensiones. Son 10.000 personas y va a estar lleno".

Para el cantautor, lo más desafiante de cara a este espectáculo era "no poder mantener la intimidad dentro de un contexto tan grande".

"Hemos adaptado el concierto para ese formato más grande y estoy muy contento de decir que ya lo hemos probado en otras arenas, con mucho público, y se mantiene ese nivel de intimidad".

Drexler, que dice encontrar en los viajes buena parte de su inspiración, no tiene otros proyectos inmediatos fuera de su gira, a la cual está dedicado en tiempo completo, pero luego de la pausa impuesta por la pandemia, el uruguayo parece estar en su salsa en la carretera: "Estoy muy contento de estar de vuelta".

