Nuevo ministro de Defensa en Ucrania, mientras crece la presión de la tropas rusas

Bajmut (Ucrania) (AFP) – El jefe de la inteligencia militar, Kirilo Budanov, reemplazará a Oleksii Reznikov como ministro de Defensa de Ucrania, que espera una vasta ofensiva de las tropas rusas mientras aumenta la presión en el este.

El reemplazo se da tras unos escándalos de corrupción y a la espera de una nueva ofensiva rusa, anunció este domingo el diputado David Arakhamia.

"Kirilo Budanov encabezará el Ministerio de Defensa, lo cual es absolutamente lógico en tiempos de guerra", dijo el diputado, refiriéndose al jefe de la inteligencia militar ucraniana, de 37 años de edad.

Reznikov, de 56 años, será nombrado ministro de Industrias Estratégicas, añadió Arakhamia sin precisar la fecha en que se producirá el relevo.

"La guerra dicta los movimientos de personal", explicó el legislador. "El enemigo se está preparando para avanzar. Y nosotros nos estamos preparando para defendernos", agregó.

Reznikov había sido nombrado ministro de Defensa en noviembre de 2021, y ayudó a lograr apoyo militar occidental para fortalecer a las fuerzas armadas ucranianas.

Sin embargo, su ministerio se vio involucrado últimamente en escándalos de corrupción.

El viceministro de Defensa Viacheslav Shapovalov, encargado del apoyo logístico a las fuerzas armadas, se vio obligado a dimitir a fines de enero después de que el ministerio fuera acusado de firmar contratos inflados de suministro de alimentos para las tropas.

"El estrés que he sufrido en este último año es difícil de medir. No me avergüenzo de nada. Mi conciencia está absolutamente tranquila", declaró Reznikov.

Situación difícil en Donetsk

Su salida ocurre cuando "la situación es muy difícil en la región de Donetsk (al este), (donde) hay batallas feroces", subrayó en la noche el presidente Volodimir Zelenski.

"Muchos informes indican que los ocupantes quieren hacer algo simbólico en febrero. Para tratar de vengar su derrotas del año pasado. Constatamos esa presión creciente en diferentes zonas de la línea de frente", agregó.

Tropas ucranianas y rusas libraban el domingo combates "encarnizados" en Bajmut, en el frente este de Ucrania.

Secundado por mercenarios del grupo Wagner, el ejército ruso intenta apoderarse desde hace meses de esta ciudad, actualmente en ruinas, y donde ambos bandos han sufrido numerosas pérdidas.

Moscú ha obtenido pequeños avances en las últimas semanas en la zona, con la captura de la ciudad de Soledar y del pueblo de Blagodatne.

"Se están librando combates encarnizados en los barrios del norte (de Bajmut) por cada calle, cada casa", declaró el domingo el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, cuyos hombres están en primera línea en la batalla.

"Las fuerzas armadas ucranianas no se están retirando. Están luchando hasta el último hombre", añadió, citado por su servicio de prensa en Telegram.

El Estado Mayor ucraniano confirmó combates y bombardeos en varios lugares del frente oriental, que dejaron cuatro muertos y 11 heridos en las últimas 24 horas, según las autoridades regionales.

Asimismo, cinco personas resultaron heridas el domingo en dos ataques rusos en el centro de Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, en el noreste.

En su alocución del sábado por la noche, Zelenski reconoció que la situación se estaba complicando en el frente, y sobre todo en Bajmut, que juró defender "cuanto podamos".

Citó también las localidades de Vugledar y Limán, que las tropas ucranianas retomaron de manos de los rusos el año pasado.

Ucrania espera entrega de armas

Ucrania, que teme que Rusia lance un nuevo ataque de envergadura, espera con ansias la entrega de las armas prometidas por sus aliados occidentales, sobre todo tanques pesados y cohetes de mayor alcance.

Canadá envió el sábado el primero de cuatro tanques Leopard 2 que ofreció a Kiev.

Otros países occidentales han prometido también armas a Ucrania, incluyendo Estados Unidos, Francia, Alemania y España.

La llegada de armas occidentales es fundamental para Ucrania, pero Rusia advierte que éstas provocarían una escalada del conflicto, que inició el 24 de febrero de 2022.

Reznikov reiteró su pronóstico de una gran ofensiva rusa en febrero.

"Todas las armas occidentales no tendrán tiempo de llegar antes de esa fecha", pero "tenemos los recursos y las reservas" para resistir, aseveró.

Afirmó que los rusos habían trasladado sus centros de mando y almacenes de municiones al interior del país, lo que dificultaba los bombardeos ucranianos para romper sus vías logísticas.

Por otra parte, un embargo de la Unión Europea a los productos petroleros refinados rusos exportados por vía marítima debe entrar en vigor este domingo, una medida que según Moscú, tendrá un impacto "negativo" porque "desequilibrará aún más" los mercados.

© 2023 AFP