Flamengo se ilusiona con ganar el 'Mundialito', aunque tiene tuercas por ajustar

Sao Paulo (AFP) – Flamengo apela a su nómina de lujo para ilusionarse con conquistar en Marruecos su segundo título mundial, aunque tiene más de una tuerca por ajustar tras un comienzo de año irregular debido al inesperado cambio de técnico al final de la temporada pasada.

Dueño de uno de los mejores planteles de América, con numerosos internacionales y jugadores comprados por cuantiosas sumas en Europa, el equipo más popular de Brasil lamenta que el Mundial de Clubes lo encuentre a comienzo de año y estrenando entrenador.

El 'Fla' debutará en semifinales el martes ante el Al Hilal de Arabia Saudita en la ciudad de Tánger. En la otra llave, el favoritísimo Real Madrid chocará el miércoles contra el Al Ahly egipcio en Rabat.

"Estamos empezando la temporada y con un técnico nuevo, que está haciendo sus ajustes. No llegamos en un momento ideal (...) Pero eso no nos quita confianza", dijo Rodolfo Landim, presidente del once de Rio de Janeiro, al portal Globo Esporte.

El luso Vítor Pereira, bicampeón de la liga portuguesa con el Porto en 2012 y 2013, fue oficializado en el cargo en diciembre en reemplazo de Dorival Júnior, que los guió al título de la Copa Libertadores y la Copa do Brasil en 2022 a base de un fútbol ofensivo y atractivo que exprimió el talento de sus joyas.

Sobrevivientes y nuevas caras

Desde que Pereira comenzó labores en enero, los rojinegros han tenido presentaciones irregulares en el torneo estatal de Rio (Campeonato Carioca) y sufrieron una derrota dolorosa en la Supercopa de Brasil ante Palmeiras (4-3), su enconado rival de los últimos años.

Directiva, técnico y jugadores llaman a la calma y piden paciencia, pero el tiempo apremia si el 'Fla' quiere ganar su segundo título mundial, tras vencer 3-0 al Liverpool de Kenny Dalglish, con Zico como gran figura, en la final de la desaparecida Copa Intercontinental de 1981.

El volante chileno del Flamengo Arturo Vidal festeja el título de la Copa Libertadores que le ganaron al Athletico Paranaense el 31 de octubre de 2022 en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. © Luis Acosta / AFP/Archivos

"Tenemos que ser un poco racionales. Es el comienzo de un trabajo, un trabajo nuevo. Necesitamos mejorar algunas cosas que precisan de tiempo, es normal", dijo el goleador Gabigol Barbosa tras la derrota contra los paulistas el 28 de enero.

El delantero es uno de los sobrevivientes de la final del Mundial de Clubes de 2019, que perdieron 1-0 ante los 'Reds' de Jürgen Klopp, junto a compatriotas como Everton Ribeiro, Filipe Luís y Gerson, además del uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

La base de ese equipo, entonces comandado por el portugués Jorge Jesus, se reforzó en los últimos tiempos con los chilenos Arturo Vidal y Erick Pulgar, el uruguayo Guillermo Varela y los brasileños Santos, David Luiz, Everton 'Cebolinha' y Pedro.

Mejorar la defensa

Salvo Gerson, quien regresó este año del Olympique de Marsella por 16 millones de euros, según la prensa brasileña, todos formaron parte del Flamengo que ganó la Libertadores y la Copa do Brasil el año pasado bajo las órdenes de Dorival Júnior.

En la baraja de candidatos para asumir la dirección técnica de la 'Seleção', de acuerdo con medios locales, el entrenador consolidó un equipo feroz en ataque y seguro en la defensa, un equilibrio que parece en entredicho tras la llegada de Pereira.

El defensor del Flamengo David Luiz celebra tras eliminar al Corinthians en cuartos de final de la Copa Libertadores, en un juego disputado en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro el 9 de agosto de 2022. © Carl DE SOUZA / AFP/Archivos

Palmeiras, subcampeón del 'Mundialito' de 2021 al caer 2-1 con el Chelsea, puso en evidencia la fragilidad de una zaga que había salido bien parada en el Campeonato Carioca, aunque ante rivales peso pluma (dos tantos encajados en seis juegos).

"Tenemos que defender con la pelota. Este equipo tiene muchos jugadores con propensión ofensiva, eso quiere decir que siempre está cerca de anotar, y tiene que volverse más fuerte y consistente defensivamente", reconoció el DT portugués.

Además del poco tiempo de trabajo de Pereira, el 'Fla' perdió una pieza fundamental para ese balance entre defensa y ataque: el volante Joao Gomes, flamante refuerzo del Wolverhampton, cuyo puesto ahora es ocupado por Gerson, por encima de un Arturo Vidal al que el luso le ha dado pocas oportunidades.

A pesar de las dificultades, los cariocas aseguran que harán todo lo que esté a su alcance para alzar el trofeo en la final, que se disputará el 11 de febrero en Rabat.

En la capital marroquí, de avanzar, probablemente se encuentren al Real Madrid de un viejo conocido, Vinicius Jr, surgido de su cantera.

"Estamos intentando alistar nuestras mejores armas, de la mejor forma posible, para que podamos llegar preparados a cualquier situación que se pueda presentar", dijo David Luiz a la FIFA.

