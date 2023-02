Rushdie dice que le resulta "muy difícil" escribir tras haber sido apuñalado

Nueva York (AFP) – El escritor británico Salman Rushdie dijo que le resulta "muy difícil" escribir luego de haber sido apuñalado en Nueva York el año pasado, en una entrevista publicada el lunes, la primera desde el ataque.

En un artículo en la revista The New Yorker, Rushdie, de 75 años, señaló que la agresión a cuchillazos en el escenario de un evento hace seis meses le había dejado cicatrices mentales.

"Existe el trastorno de estrés postraumático, ¿sabes?", dijo.

"Me ha resultado muy, muy difícil escribir. Me siento a escribir y no pasa nada. Escribo, pero es una combinación de vacío y basura, cosas que escribo y que borro al día siguiente", agregó Rushdie, quien "todavía" sigue tratando de superar lo ocurrido.

El galardonado novelista fue atacado cuando estaba a punto de hablar en una conferencia en Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York, cerca del lago Erie, el 12 de agosto de 2022.

Rushdie, nacionalizado estadounidense y que ha vivido en Nueva York desde hace 20 años, perdió la vista de un ojo y el uso de una mano, anunció en octubre su agente.

El autor le dijo al periodista David Remnick que no podía escribir muy bien debido a la falta de sensibilidad en algunas yemas de los dedos.

"Como puede ver, las lesiones grandes están curadas, esencialmente. Tengo sensibilidad en el pulgar y el índice y en la mitad inferior de la palma. Estoy haciendo mucha terapia de mano y me dicen que voy muy bien", dijo Rushdie.

"He estado mejor. Pero, considerando lo que pasó, no estoy tan mal", agregó.

Rushdie vivió escondido durante años después de que el primer líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, ordenó asesinarlo por considerar blasfema su interpretación del Islam y el profeta Mahoma en el libro "Los versos satánicos", publicado en 1988.

¿Ha sido un error bajar la guardia en las últimas décadas?

"Me estoy haciendo esa pregunta y no sé la respuesta", dijo Rushdie. "Pasaron tres cuartas partes de mi vida como escritor desde la fetua (decreto religioso). De alguna manera, no puedes arrepentirte de tu vida", añadió.

Hadi Matar, un joven de 24 años de Nueva Jersey con raíces en Líbano, fue arrestado inmediatamente después del ataque y posteriormente se declaró inocente de los cargos.

"Lo culpo", dijo Rushdie, cuando se le preguntó quién creía que era el responsable.

La entrevista fue publicada antes del lanzamiento el martes en Estados Unidos de la última novela de Rushdie, "Victory City".

El libro, escrito antes del ataque, trata de una mujer del siglo XIV que desafía a un mundo patriarcal para gobernar una ciudad.

