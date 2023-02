Burt Bacharach, legendario productor, compositor y cantante, muere a los 94 años en EEUU

Los Angeles (AFP) – El legendario productor, compositor y cantante pop estadounidense Burt Bacharach, quien produjo numerosas canciones exitosas durante décadas, especialmente en los años 60, murió en Los Ángeles a los 94 años, señalaron el jueves medios locales.

Su agente publicista, Tina Brausam, confirmó a la AFP que Bacharach, ganador de tres premios Óscar por sus composiciones, murió el miércoles por causas naturales. Falleció "en paz, en casa, con su familia a su lado", señaló.

Hubo múltiples reacciones a la noticia de músicos de distintas generaciones.

El fundador, líder y compositor de los famosos Beach Boys, Brian Wilson, lamentó este jueves el deceso y se manifestó "triste" por la muerte de este "gigante de la industria musical". "Burt fue uno de mis héroes, y tuvo una gran influencia en mi trabajo", subrayó.

Billy Corgan, líder histórico de los rockeros alternativos estadounidenses Smashing Pumpkins, homenajeó a Bacharach alabándolo como a un "titán de la canción hermosa y natural", mientras que Paul Stanley, guitarrista del veterano grupo de hard rock Kiss, dio énfasis al "tesoro, compuesto de canciones extraordinarias, que nos deja" el fallecido.

De su lado, Noel Gallagher, el exguitarrista y compositor de los conocidos rockeros británicos Oasis, rindió homenaje al que calificó de "maestro". "Fue un placer haberte conocido", escribió en su cuenta de Instagram.

Élite musical

Bacharach trabajó con grandes estrellas musicales como las cantantes estadounidenses Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield y Tom Jones.

En su carrera tapizada de grandes éxitos de la música popular figuran "Raindrops Keep Falling On My Head", "Walk on By" y "Do You Know the Way to San Jose", obras de vasta difusión que marcaron épocas y generaciones.

Escribió casi 50 éxitos que ingresaron en el Top 100 a nivel internacional y nueve canciones que llegaron al número uno en las listas.

La lista de quienes interpretaron sus hits supera el millar, entre ellos Tom Jones, Elvis Costello y los rockeros White Stripes.

El célebre saxofonista de jazz estadounidense Stan Getz grabó un álbum entero con sus composiciones ("Lo que el mundo necesita ahora: Stan Getz toca el cancionero de Burt Bacharach"), mientras que artistas tan diversos como Brian Wilson de los Beach Boys y el exguitarrista y Noel Gallagher proclamaron su admiración por el trabajo del difunto,

En esta foto tomada el 27 de junio de 2015, el compositor estadounidense Burt Bacharach actúa en el Pyramid Stage de Glastonbury en Worthy Farm, cerca del pueblo de Pilton, en Somerset, suroeste de Inglaterra © Oli SCARFF / AFP/Archivos

Burt Bacharach era conocido por sus baladas románticas y melancólicas que cruzaban la frontera entre el jazz y el pop, con exquisitos arreglos orquestales, y sus piezas encabezaban regularmente las listas de éxitos radiales a ambos lados del Atlántico.

Aparentemente simples -- "Solo tengo una regla: no se lo pongas difícil al oyente", dijo una vez-- sus composiciones están llenas de compases asimétricos y progresiones de acordes complejas.

Tándem del éxito

Este pianista apasionado del jazz nació el 12 de mayo de 1928 en Kansas City, Misuri (centro de Estados Unidos), y estudió el arte de la composición en varias universidades estadounidenses.

Después de cumplir con su servicio militar obligatorio, la mítica cantante alemana Marlene Dietrich lo contrató como arreglista y director musical para sus giras.

En 1957 conoció al letrista Hal David, fallecido en 2012, con quien formó una de las sociedades más exitosas de todos los tiempos en la industria musical.

Cuatro años después, descubrieron durante una sesión de grabación a una joven corista que se convirtió en la abanderada para sus composiciones: Dionne Warwick.

Entre 1962 y 1968, escribieron 15 títulos que ascendieron directamente al Top 40 estadounidense.

El dúo de compositores también fue aclamado por Hollywood. En 1970, ganaron dos premios Óscar por la música de la película "Butch Cassidy and the Sundance Kid" y su canción original central para el largometraje, "Raindrops Keep Fallin' on My Head".

En 1973, estalló una disputa financiera entre ambos artistas musicales. Durante diez años, se hablaron únicamente a través de abogados y luego nunca volvieron a trabajar juntos.

A partir de entonces, viajó por todo el mundo actuando con orquestas de élite, aunque la pandemia de coronavirus redujo su agenda de giras.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama (demócrata, 2009-2017) le otorgó el prestigioso Premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca del Congreso estadounidense.

Demostrando su longevidad y su base de fans intergeneracional, Bacharach cantó en el popular festival de Glastonbury en Gran Bretaña en su edición de 2015. Tenía entonces 87 años pero se despachó ante la multitud con una serenata de éxitos de casi una hora.

