República Dominicana-México y Colombia-Venezuela, semifinales de la Serie del Caribe

Caracas (AFP) – Los venezolanos Leones del Caracas enfrentarán este jueves a los Vaqueros de Montería, de Colombia, y los Tigres del Licey, de República Dominicana, a los Cañeros de Los Mochis, de México, en las semifinales de la Serie del Caribe-2023.

Anuncios Lee mas

"Para esto uno trabaja duro, para llegar a estos momentos. Es otro paso. Quedan dos juegos", declaró el miércoles el manager de los Leones, José Alguacil, tras la victoria 7x4 del equipo local ante los Vaqueros que valió el pase a esta instancia.

Alguacil evitó confirmar el nombre del pitcher abridor de los melenudos en la revancha por un boleto a la final, aunque el derecho de experiencia grandeliga Guillermo Moscoso es candidato.

Moscoso ganó el domingo su primera apertura en esta Serie del Caribe, al cubrir seis innings, con seis hits y dos carreras permitidas, en la histórica paliza 20x3 que los Leones propinaron a los eliminados Agricultores de Cuba.

Lanzará por los Vaqueros un venezolano, el diestro Julio Vivas, quien ha tenido dos presentaciones en el torneo, una como abridor y otra como relevista, con récord de 0-1, cuatro imparables y tres carreras, todas sucias.

A primera hora, el estadounidense Matt Pobereyko abrirá por los Cañeros y Esmil Roger por los Tigres.

Pobereyko lanzó el viernes pasado, con buena labor de seis actos, con siete hits, dos carreras y 5 ponches, aunque perdió.

Rogers hizo lo propio el sábado, con labor de cinco capítulos, seis hits, dos carreras, dos guillotinados y tres boletos, en un lauro quisqueyano.

La final será el viernes.

Rondón y Hernández, héroes

José Rondón bateó hit productor de dos carreras en el noveno inning que certificó el triunfo de Leones ante Vaqueros, que era obligatorio para que los venezolanos eliminaran a los puertorriqueños Indios de Mayagüez.

El lanzador Jhoulys Chacín tiró cinco episodios, en los que permitió cinco hits y tres carreras, dio cuatro ponches y regaló dos bases por bolas, con lo que se apuntó la victoria. Anthony Vizcaya llegó a tres juegos salvados.

El choque dejó para los libros de récords el cuarto triple play en 65 ediciones del evento, firmado por Vaqueros.

Tras pasaportes a Oswaldo Arcia y José Rondón en el quinto acto, el camarero Dayan Frías tomó un batazo de Carlos Rivero que picó, pisó la almohadilla para forzar a Rondón en segunda, tocó a Arcia en carrera y lanzó a primera para que el inicialista Dilson Herrera retirara a Rivero.

Un jonrón de Ramón Hernández como bateador emergente con dos hombres en las bases catapultó al Licey hacia las semifinales con victoria 6x2 frente a Curazao.

Su bambinazo, con Ramón Torres y Yamaico Navarro en circulación, completó un rally de cuatro carreras en el séptimo inning con el que los campeones dominicanos sellaron el triunfo.

Ganó el relevista Williams Jerez después de sacar, sin hits, dos entradas en blanco.

"El manager (José Offerman) siempre nos dice que el juego se gana no solo con los que están en la alineación, sino con el equipo entero. Siempre me mantuve 'ready' por si el equipo me necesitaba", dijo Hernández en rueda de prensa.

Morir de pie

Mayagüez venció 9x3 a los mexicanos Cañeros con implacable ofensiva de 18 hits, pero fue insuficiente para clasificar.

Edwin Díaz, con jonrón de tres carreras, y Vimael Machín, con otros tres fletes, encabezaron el ataque.

El derecho Alex Sarabia ganó al espaciar seis inatrapables y tres carreras en apertura de cinco innings.

Los Federales de Chiriquí, de Panamá, dominaron 10x4 a los Agricultores para decirle adiós a la Serie del Caribe.

Cuba acaba en el último lugar en su regreso al clásico del béisbol invernal del Caribe.

- Clasificación:

Equipo J G P Prom Dif. CA CP

1. México 7 5 2 .714 - 31 27

2. Venezuela 7 5 2 .714 - 44 30

3. Colombia 7 4 3 .571 1 44 31

4. R. Dominicana 7 4 3 .571 1 32 27

5. Puerto Rico 7 4 3 .571 1 29 24

7. Panamá 7 3 4 .429 2 23 29

6. Curazao 7 2 5 .286 3 18 27

8. Cuba 7 1 6 .143 4 23 49

- Resultados del miércoles, 8 de febrero

Panamá 10x4 Cuba

República Dominicana 6x2 Curazao

Puerto Rico 9x3 México

Venezuela 7x4 Colombia

- Juegos del jueves, 9 de febrero

Semifinales

República Dominicana vs México / 15H30 (19H30 GMT)

Colombia vs Venezuela / 19H30 (23H30 GMT)

© 2023 AFP