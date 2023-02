De las celdas de Nicaragua al destierro, Holmann defiende la voz de La Prensa

Washington (AFP) – El miércoles transcurrió "dentro de la normalidad de la celda" pero por la noche la vida de Juan Lorenzo Holmann Chamorro, el director ejecutivo del diario nicaragüense La Prensa, dio un vuelco al ser liberado por el gobierno de Daniel Ortega.

"Nos disponíamos a dormir cuando fueron llegando a las celdas y nos iban diciendo 'quítate el uniforme y ponte esta ropa de civil'", cuenta a la AFP Holmann, detenido el 14 de agosto de 2021, un día después de que la policía allanara las instalaciones de este periódico fundado hace casi un siglo.

"Nos llevaron a un área con celdas más grandes y en cada una fueron poniendo a unas 12 personas". "Estábamos contentos de poder ver a los demás, de abrazarnos, de poder platicar", porque en el complejo policial de El Chipote, donde él estaba encarcelado, "estaba prohibido comunicarse con las personas de otras celdas".

La lista de prohibiciones era interminable: nada de lectura, ni siquiera la biblia, ni calendarios, ni comunicación alguna, aunque "últimamente, desde diciembre más o menos habían relajado las normas en cuanto a visitas, permitiendo una cada 15 y vestidos de civil".

"No sé qué hora era. Allí, en la celda, no sabías la hora; estuvimos un buen tiempo y finalmente nos llevaron a unos autobuses".

"Yo iba en la segunda fila, pero en la primera no había nadie así que podía ver, vi pasar a mis primos", la opositora exaspirante a la presidencia Cristiana Chamorro y su hermano, el exministro Pedro Joaquín Chamorro Barrios, que iban en otros vehículos.

"En el autobús no nos dejaban hablar, había un policía encapuchado con pasamontañas".

"Yo en mi mente tenía dos opciones: nos llevaban a los tribunales a leer algún tipo de sentencia o a la cárcel Modelo. Cuando ya pasamos el complejo judicial se me ocurrió una tercera opción. Por esa carretera se va a la cárcel o al aeropuerto".

La tercera fue la buena. "Dios nos ha oído y vamos al aeropuerto".

"Están siendo deportados"

"Se subió al autobús un oficial con un sobre de manila y dijo: 'Ustedes están siendo deportados, voy a pasarles una hoja que ustedes tienen que firmar aceptando las condiciones'".

La excandidata presidencial Cristiana Chamorro (izq.), su hermano Pedro Joaquín Chamorro (centro) y el gerente general del diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann (der.) en el avión que los llevó de Nicaragua al aeropuerto internacional de Dulles cerca de Washington, DC el 9 de febrero de 2023 © - / La Prensa/AFP

Se leía: "acepto ser enviado a Estados Unidos cumpliendo los requisitos de ley".

"Ahí nos dimos cuenta que estábamos siendo deportados".

"Para mí es ser desterrado. Dicen que nos han quitado la nacionalidad cuando en nuestra Constitución se prohíbe".

"Había gente del Departamento de Estado (estadounidense) con un pasaporte nuevo" nicaragüense que fue entregado a cada preso liberado.

El nuevo pasaporte de Juan Lorenzo Holmann, que fue examinado por la AFP, señala que tiene nacionalidad nicaragüense, y expira en febrero de 2033.

"No pudo nadie"

El resto es historia. Viajó con otros 221 presos políticos hasta Washington, donde el gobierno de Joe Biden les ha garantizado ayuda médica y legal además de un permiso humanitario que les permite vivir en el país al menos dos años.

Vino a buscarlo una de sus hijas con otros familiares, pero en Nicaragua se quedó su esposa, con la que espera poder reunirse en Estados Unidos, con la ayuda de Washington.

"Los nicaragüenses tenemos que buscar puntos de encuentros que nos lleven a restablecer la democracia y formar una república".

"En cuanto a La Prensa, Anastasio Somoza y los sandinistas, en los años 80, quisieron terminar con el diario, y ahora viene Daniel Ortega y confisca, y, bueno, no sabes que figura legal usa para apropiarse de las instalaciones. Pero no pudo acallar a La Prensa. No pudo nadie y tampoco ellos".

"La luz del sol"

"Vamos a cumplir 97 años de lucha incansable por la libertad de expresión, por ser el faro de opinión de los nicaragüenses, por ser voz de los que no tienen voz". "La Prensa sigue en pie y no se debe arrodillar".

En la cárcel el gerente general del diario, de 56 años, perdió 18 kilos. Este viernes irá a una iglesia "a darle gracias a Dios" porque le "ha salvado la fe".

Verá la vida con otros ojos. "Ahí adentro aprendí el verdadero valor de la libertad de expresión y aunque suene cliché, valoré aún más el amor por mi familia, el apego a la luz del sol, al aire y que allá donde estemos siempre hay alguien peor que nosotros".

