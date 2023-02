Tiger Woods causa perplejidad y críticas por darle un tampón a Thomas en pleno torneo

Los Angeles (AFP) – El astro del golf Tiger Woods causó asombro y reacciones críticas después de que le diera discretamente un tampón a su compañero de juego y amigo Justin Thomas durante su torneo de regreso al circuito PGA.

Woods, de 47 años, le entregó el producto higiénico en la mano a Thomas justo después de superarle en el golpe de salida del noveno hoyo del torneo Genesis Invitational, en un intento de broma que fue considerado sexista por comentaristas y usuarios de redes sociales.

Un sorprendido Thomas, el mejor amigo de Woods en el circuito, dejó caer de inmediato el producto a la hierba mientras Tiger se reía a su lado y lo abrazaba cuando ambos caminaban hacia el hoyo.

"De verdad, Tiger", escribió la columnista de USA Today Christine Brennan al fustigar el "inmaduro" incidente.

"El mensaje de Woods a Thomas era obvio. Ha sido la frase a la que han recurrido los chicos tontos y a menudo inseguros durante generaciones: Juegas como una chica", espetó Brennan.

La reacción en las redes sociales, donde el regreso de Woods a la competición por primera vez en siete meses suscitó un gran interés, fue variada.

"Me pueden llamar 'ofendida' o lo que sea, pero darle un tampón a otro golfista no tiene ninguna gracia", clamó un usuario en Twitter mientras otro calificaba las críticas de "ira fabricada" y muchos simplemente enoontraban el episodio divertido.

Woods, que dosifica al máximo sus apariciones debido a las secuelas físicas que le provocó su accidente automovilístico de 2021, terminó su primera ronda en el Riviera Country Club de Los Ángeles (California) con 69 golpes (dos bajo par), cinco por detrás del liderato.

Terminado el recorrido, el ganador de 15 torneos de Grand Slam no hizo comentarios sobre el episodio con Thomas pero dijo que disfrutó compartiendo la jornada con el estadounidense y el norirlandés Rory McIlroy.

"Fue una gran ronda", subrayó. "Nos pinchamos los unos a los otros, nos animamos mutuamente y contamos historias".

"Como no había estado aquí, me he perdido algunas de las cosas que han ocurrido en el circuito", afirmó el estadounidense, que no competía desde el Abierto Británico de julio.

