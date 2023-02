Remotas islas irlandesas disfrutan el atractivo turístico de los Oscar

3 min

Achill (Irlanda) (AFP) – Entre los muchos agradecimientos de Colin Farrell cuando recibe un premio por su papel en "The Banshees of Inisherin", el actor no olvida Achill Island e Inis Mor, islas irlandesas que ya se benefician del interés turístico suscitado por la película.