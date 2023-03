Expresidente Martín Torrijos anuncia candidatura en Panamá

Ciudad de Panamá (AFP) – El exmandatario panameño Martín Torrijos anunció este martes que será candidato presidencial en 2024, pero al margen del partido oficialista fundado por su padre, al que acusó de traicionar su ideario.

"Me propongo ser candidato presidencial en las elecciones de mayo de 2024. No me quedaré al margen, Panamá está en crisis y todos tenemos que contribuir a su solución, debemos rescatar a Panamá", dijo en un mensaje difundido en la red Instagram.

"Panamá vive una crisis severa que no se puede ocultar, las cosas no andan bien para la inmensa mayoría", agregó el expresidente (2004-2009).

Aclaró que su candidatura no será por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata), fundado en 1979 por su padre, el general Omar Torrijos, quien llegó al poder tras un golpe militar en 1968 y gobernó hasta su muerte en un accidente de avión en 1981.

"Que quede muy claro, mi candidatura no será dentro del PRD", señaló Torrijos, quien también fue secretario general de este partido entre 1999 y 2008. Como candidato del PRD ganó la presidencia de Panamá en 2004.

"En mi partido se ha producido un asalto y un secuestro, el PRD actual parece tener dueños que actúan guiados por su conveniencia y sus negociados y no por el ideario torrijista", afirmó.

"Me propongo construir una candidatura abierta, pluralista, de convergencia y patriótica", añadió Torrijos sin especificar por cuál fuerza se presentará.

El general Torrijos rubricó en 1977 junto al presidente estadounidense Jimmy Carter los tratados para la entrega del Canal de Panamá. La vía pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999 y desde entonces es motor de la próspera economía del país.

Panamá celebrará elecciones generales el 5 de mayo de 2024 para elegir un nuevo presidente y se renovarán la Asamblea Nacional y los gobiernos locales.

Hasta el momento han anunciado sus aspiraciones presidenciales, entre otros, el actual vicepresidente panameño José Gabriel Carrizo y el expresidente derechista Ricardo Martinelli (2009-2014), quien está imputado por varios escándalos de presunta corrupción.

El PRD es el partido panameño con más militantes, 736.000 en una nación de poco más de cuatro millones de habitantes.

Sin embargo, Torrijos considera que los dirigentes actuales del partido "han traicionado" el ideario de su padre y "no son el PRD de Omar".

