Bolsonaro deberá declarar sobre unas joyas regaladas por Arabia Saudita, según un tribunal

Brasilia (AFP) – El exmandatario Jair Bolsonaro deberá dar explicaciones sobre las joyas regaladas por Arabia Saudita e ingresadas a Brasil de forma irregular, y no podrá usarlas para ningún fin, dijo este viernes el tribunal que fiscaliza las cuentas del Estado.

El líder ultraderechista es blanco de una polémica desde que el diario O Estado de S. Paulo reportó que agentes de la agencia tributaria incautaron en octubre de 2021 un paquete de joyas de diamantes, valorado en 3,2 millones de dólares, dentro de la mochila de un funcionario del ministerio de Minas y Energía que regresaba de un viaje oficial a Oriente Medio.

El extitular de ese ministerio Bento Albuquerque reveló al mismo periódico que un segundo conjunto de joyas, que incluía un reloj y una lapicera de la lujosa marca Chopard, tampoco fue declarado por la comitiva del gobierno en el aeropuerto Guarulhos de Sao Paulo, aunque en este caso habría ingresado sin ser detectado.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ordenó este viernes que se tome declaración a Bolsonaro (2019-2022) y a Albuquerque para que se manifiesten sobre las joyas.

Bolsonaro deberá detallar el contenido de los paquetes, qué piezas están en su posesión y si se trata de regalos para la exprimera dama Michelle y él mismo o si estaban destinados al acervo del Estado, entre otras cuestiones, según la decisión del TCU.

Además, el ente ordenó al exmandatario que conserve "intactas" las joyas y que se abstenga de "usar, disponer o enajenarlas".

"Me están acusando de un regalo que no pedí ni recibí. No existe ninguna ilegalidad", se defendió por su parte el sábado Bolsonaro, que se encuentra en Estados Unidos, en declaraciones a CNN Brasil.

La autoridad tributaria y la Policía Federal activaron sendas investigaciones.

La ley brasileña establece que al entrar al país con mercaderías con valor superior a mil dólares, los pasajeros deben declararlas y pagar el impuesto debido.

Sin embargo, pueden ingresar al país gratuitamente si son declaradas como regalo oficial. En ese caso, las joyas hubiesen sido consideradas propiedad del Estado y no del ex matrimonio presidencial, tras el término del mandato de Bolsonaro.

Según O Estado de S. Paulo, agentes del gobierno del ultraderechista intentaron al menos ocho veces convencer a funcionarios de la aduana de liberar las joyas.

