Schwartzman cae ante Ruud en Indian Wells y Garín avanza a tercera ronda

Indian Wells (Estados Unidos) (AFP) – El tenista argentino Diego Schwartzman sufrió el viernes una contundente derrota en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells frente al noruego Casper Ruud, que será el próximo rival del chileno Cristian Garín.

Dos días después de eliminar al colombiano Daniel Galán, Garín se impuso el viernes al japonés Yoshihito Nishioka por 6-4 y 6-0 en apenas 64 minutos de partido en la pista 5 del complejo de Indian Wells.

El jugador de Santiago, que ocupa actualmente el número 97 del ranking de la ATP, explotó su superioridad en el servicio con un total de 8 'aces' por 1 de Nishioka.

Otro tenista chileno, Alejandro Tabilo (187º), buscará seguir los pasos de Garín en su duelo del viernes frente al estadounidense Maxime Cressy (37º).

Garín, que llegó a ocupar el número 17 de la ATP en 2021, tendrá ahora un complicado escollo para avanzar hacia sus primeros octavos de final de Indian Wells ya que Casper Ruud dio muestras el viernes de que ha recuperado su solidez en la pista.

Ruud, el tercer sembrado del torneo, se deshizo sin mayores dificultades de un alicaído Schwartzman por 6-2 y 6-3 en una hora y 28 minutos de juego en la pista central.

Schwartzman, que atraviesa por una crisis de resultados y ha dejado de ser el argentino mejor situado en el ranking, no pudo plantar batalla a un rival al que había vencido en cinco de sus ocho enfrentamientos anteriores.

"Perdí contra Diego aquí hace un par de años, así que fue bonito vengarme", se felicitó Rudd tras el partido.

"Diego es un gran jugador, he perdido muchas veces contra él, así que tienes que estar muy concentrado, jugar muchas bolas y no cometer demasiados errores no forzados", señaló. "El objetivo era intentar jugar fuerte y, a veces, combinar un poco y subir a la red. Por suerte, hoy me ha ido bien".

Inicio complicado de año

Ruud, que el año pasado fue subcampeón de dos torneos de Grand Slam (Roland Garros y Abierto de Estados Unidos), vive un decepcionante inicio de curso sin lograr superar los octavos de final en ninguno de sus cuatro torneos disputados.

Su tropiezo más inesperado fue en la segunda ronda del Abierto de Australia ante el estadounidense Jenson Brooksby.

El viernes, sin embargo, el noruego volvió a desplegar su versión más rocosa para superar en todas las facetas del juego a Schwartzman, quien atraviesa un momento todavía peor de forma.

El tenista de Buenos Aires exhibió la falta de confianza que le ha caracterizado en el último año, en el que cayó del puesto 14 al 38 del ranking mundial y dijo haber sufrido problema de ansiedad en la pista.

El argentino, que llegó a ser número ocho del ranking mundial, apenas tuvo una oportunidad para romper el servicio de Ruud y tampoco pudo convertirla, certificando su séptima derrota en nueve partidos en el curso.

También en la expedición argentina, este viernes Pedro Cachín buscará el pase a la tercera ronda frente al alemán Alexander Zverev y el sábado lo harán Francisco Cerúndolo frente al estadounidense Jack Sock, Guido Pella ante el neerlandés Tallon Griekspoor y Sebastián Báez contra el australiano Rinky Hijikata

Tsitsipas y Medvedev en acción

En otro de los primeros resultados del viernes, el británico Cameron Norrie, número 12 del ranking mundial, superó al taiwanés Tung-Lin Wu (175º) por 6-2 y 6-4 en una hora y 13 minutos de juego.

Los segundos sembrados del torneo, Stefanos Tsitsipas y Aryna Sabalenka, encabezan el cartel del resto de la jornada del viernes en el desierto californiano.

El griego Tsitsipas, que cayó ante Novak Djokovic en la final del pasado Abierto de Australia, se enfrentaba al australiano Jordan Thompson, mientras que Sabalenka, que levantó el trofeo femenino en Melbourne, se medía a Evgeniya Rodina.

El quinto cabeza de serie, el ruso Daniil Medvedev, rebosante de confianza tras ganar tres torneos en tres semanas en Rotterdam, Doha y Dubai, abrirá la sesión nocturna contra el estadounidense Brandon Nakashima.

- Resultados del viernes en el torneo de Indian Wells:

Hombres - segunda ronda

Cristian Garín (CHI) derrotó a Yoshihito Nishioka (JPN/N.29) 6-4, 6-0

Casper Ruud (NOR/N.3) a Diego Schwartzman (ARG) 6-2, 6-3

Cameron Norrie (GBR/N.10) a Tung-Lin Wu (TWN) 6-2, 6-4

Ilya Ivashka (BLR) a Botic van de Zandschulp (NED/N.28) 7-5, 3-2 y abandono

Mujeres - segunda ronda

Lesya Tsurenko (UKR) derrotó a Donna Vekic (CRO/N.29) 2-6, 6-2, 6-2

