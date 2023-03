Cinco cosas para prestar atención en los Óscar

Hollywood (Estados Unidos) (AFP) – La 95ª edición de los Premios de la Academia se celebra este domingo con la alocada película sobre el multiverso "Todo en todas partes al mismo tiempo" al frente de la competencia con 11 nominaciones.

El comediante Jimmy Kimmel estará al frente de la gala por tercera vez. Su primera participación terminó dando, por error, a "La La Land" como mejor película en 2017.

Partiendo del principio de que este año no se equivocarán al entregar los sobres, aquí cinco cosas para prestar atención en la mayor noche de Hollywood:

Rihanna y "RRR" pero nada de Lady Gaga

Los nominados por las cinco mejores canciones son invitados a interpretarlas en los Óscar.

Tras su esperada presentación del descanso en el Super Bowl, Rihanna llega a los Óscar para interpretar "Lift Me Up", de "Pantera negra: Wakanda por siempre" © TIMOTHY A. CLARY / AFP/Archivos

Lo que significa que la superestrella Rihanna tomará el escenario, apenas semanas después de su espectáculo durante el descanso de la Super Bowl, en el cual reveló que estaba embarazada.

Cantará "Lift Me Up", de "Pantera negra: Wakanda por siempre", mientras que el vocalista de Talking Heads, David Byrne, y la estrella de "Todo en todas partes al mismo tiempo", Stephanie Hsu, entonarán "This Is A Life".

Quizás el mejor espectáculo lo pondrá "Naatu Naatu", la contagiosa melodía de la película india "RRR (Rise Roar Revolt)", que ha puesto a bailar a las audiencias en cines de Hollywood.

Pero Lady Gaga no estará. Nominada por "Hold My Hand", de "Top Gun: Maverick", la artista está "en el medio del rodaje de una película", dijeron los productores del Óscar.

Lenny Kravitz le pondrá música al tributo "In Memoriam".

¿Mejor actriz hace historia?

La disputada categoría a la mejor actriz parece encaminada a marcar hitos.

Michelle Yeoh y Cate Blanchett lideran la competencia por el Óscar a la mejor actriz © Valerie MACON / AFP/Archivos

Si Michelle Yeoh ("Todo en todas partes") vence a Cate Blanchett ("Tár"), se convertirá en la primera asiática en ganar la estatuilla.

Pero si Blanchett vence, será la octava estrella en la historia en ganar tres óscars.

Por otro lado, la cubana-española Ana de Armas ("Rubia") puede convertirse en la primera latina en ganar este premio.

Mientras tanto, Andrea Riseborough podría convertirse en la ganadora más improbable de la ceremonia, luego de ser nominada por su trabajo en la película independiente "To Leslie" gracias a una campaña de colegas de la industria.

No está claro quién entregará esta estatuilla. Generalmente el encargado es el ganador del Óscar a mejor actor del año anterior, pero la academia prohibió a Will Smith participar en la gala durante una década.

La bofetada

Para aquellos que viven bajo una piedra y no se enteraron, Will Smith abofeteó a Chris Rock el año pasado en el escenario de los Óscar por un chiste que el comediante hizo sobre la esposa del actor.

El recuerdo de la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en los Óscar del año pasado debe flotar en la ceremonia de este domingo en Hollywood © Robyn Beck / AFP/Archivos

Rock trajo el asunto de vuelta el fin de semana pasado, al bromear en un especial en vivo de Netflix. El humorista se puso de lado del dueño de esclavos que golpea al personaje de Smith en su más reciente película, "Emancipación".

Los organizadores de los Óscar dicen que el plan es abordar la bofetada, presumiblemente en el monólogo de apertura, y después "seguir".

Pero, ¿serán capaces los varios presentadores y ganadores de mantener el nombre de Smith fuera de sus bocas?

Heroína Bassett

Antes de que se convirtiera en objeto de un meme viral, gracias al rap que cantó Ariana DeBose en la apertura de los BAFTA, Will Bassett era conocida por su envidiable currículum como actriz.

Angela Bassett puede convertirse en la primera estrella en ganar un Óscar a la actuación con una película de Marvel © VALERIE MACON / AFP/Archivos

Con títulos como "Tina, la verdadera historia de Tina Turner" y "Los dueños de la calle" es sorprendente que hasta ahora no haya ganado un Óscar.

Sería aún más sorprendente que su primera victoria fuese por meterse en la piel de una superheroína.

Pero parece probable, luego de que su rol como Reina Ramonda en "Pantera negra: Wakanda por siempre" le valiera la primera nominación a una categoría de actuación de una película de Marvel.

Bassett competirá para conseguir el galardón como mejor actriz de reparto con Jamie Lee Curtis ("Todo en todas partes al mismo tiempo") y Kerry Condon ("Los espíritus de la isla").

"Sin novedad en el frente" puede traer novedades

Si "Sin novedad en el frente" gana la estatuilla a la mejor película, será la primera trama en ganar el mayor premio de Hollywood dos veces.

Edward Berger, director de la nueva adaptación a la pantalla grande de "Sin novedad en el frente", nominada a nueve óscars, incluyendo mejor película © John MACDOUGALL / AFP/Archivos

La adaptación original a la gran pantalla, en inglés, de la novela de Erich Maria Remarque ganó el reconocimiento en 1930, en la tercera ceremonia de los Óscar.

Si la versión en alemán gana este domingo será la primera vez que Netflix se lleva el premio a la mejor película, un año después de que Apple+ se convirtiera en la primera plataforma de streaming en llevarse el galardón.

Delante tendrá la favorita "Todo en todas partes al mismo tiempo".

