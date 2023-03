Críticas en el Reino Unido tras la suspensión de Gary Lineker por la BBC

Londres (AFP) – La retirada de la BBC de su presentador estrella Gary Lineker desató este sábado fuertes críticas al grupo audiovisual británico y el apoyo de muchos comentaristas y personalidades políticas al exfutbolista sancionado por un tuit en el que criticaba al gobierno.

"Revuelta por Lineker", "Motín en la BBC", "La Beebs va demasiado lejos"... El anuncio el viernes por la noche de la suspensión temporal de Gary Lineker, exfutbolista y presentador de la muy popular emisión 'Match Of The Day', suscitó tal protesta que eclipsó ampliamente en las portadas de los diarios británicos a la visita del primer ministro Rishi Sunak a París la víspera.

El exdelantero de la selección de Inglaterra, que presenta desde 1999 la emisión de fútbol, fue suspendido por el gigante audiovisual británico tras haber criticado el martes el nuevo proyecto de ley del gobierno conservador que busca impedir que los emigrantes que lleguen por el Canal de la Mancha pidan asilo en el Reino Unido, un proyecto denunciado hasta en la ONU.

Se trata de una "política cruel hacia los más vulnerables, en unos términos no muy diferentes a los utilizados por Alemania en los años 1930", escribió en Twitter, donde el exfutbolista, de 62 años, comparte regularmente sus opiniones progresistas con sus 8,8 millones de abonados.

Ola de apoyo

La BBC había primero afirmado que iba a hablar con el presentador. El viernes, el grupo audiovisual decidió finalmente "que (Gary Lineker) iba a dejar de presentar 'Match Of The Day' hasta que lleguemos a un acuerdo claro con él sobre su utilización de las redes sociales".

Las reacciones no se hicieron esperar: seis comentaristas anunciaron su retirada teniendo en cuenta estas "circunstancias", así como consultores de la emisión como los exfutbolistas internacionales ingleses Ian Wright y Alan Shearer.

Resultado: por falta de personal, la emisión de mediodía 'Football Focus' fue sustituida a última hora por un programa de antigüedades, mientras que una emisión de bricolaje sería difundida a las 16H30 GMT en lugar de 'Final Score'.

En cuanto a 'Match Of The Day', verdadera institución en el Reino Unido, donde el programa es difundido desde 1964, sigue en la parrilla de difusión este fin de semana, pero no habrá análisis, ni presentador, hizo saber la BBC en el momento en que una petición de apoyo al exinternacional supera las 165.000 firmas.

"Sentimos estos cambios y reconocemos que son decepcionantes para los fans de BBC Sport", indicó el canal en un comunicado. "Trabajamos para resolver la situación".

En el lado político, la decisión del grupo audiovisual fue denunciada por muchas personalidades, desde la oposición laborista hasta la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, que calificó de "indefendible" la posición de la BBC, que pone, según ella, en peligro la libertad de expresión frente a la presión política".

Según el diario The Daily Express del sábado, un grupo de 36 diputados conservadores británicos habrían escrito una carta al director general del grupo, Tim Davie, para pedir excusas "sin reservas" por parte del presentador.

"La BBC ha puesto en duda su propia credibilidad dando la impresión de plegarse frente a la presión del gobierno", estimó el exdirector general de la BBC, Greg Dyke.

Imparcialidad

La BBC es regularmente criticada en los últimos tiempos, con acusaciones de haber cubierto el Brexit de forma sesgada y centrada en las preocupaciones de las élites urbanas.

El grupo afirmó desde entonces colocar a la imparcialidad como una "prioridad" y, por consejo del gobierno, Richard Sharp fue nombrado en 2021 como presidente de la BBC.

Pero esta nominación fue objeto de críticas ya que este antiguo banquero, donante conocido del partido conservador, antes de su nominación, habría ayudado al exprimer ministro Boris Johnson a obtener un préstamo de 800.000 libras (900.000 euros, 960.000 dólares).

Gary Lineker, 48 goles con la selección inglesa hasta su retirada en 1994, no reaccionó públicamente a su suspensión, pero repitió esta semana que asumía completamente sus palabras.

Apodado 'Mister Nice' por su comportamiento irreprochable a lo largo de su carrera (nunca recibió una tarjeta amarilla), tiene la costumbre de expresar sus posiciones políticas en las redes sociales, en particular contra el Brexit y defendiendo a los emigrantes.

Lineker se encontraba este sábado en Leicester (centro), su ciudad natal, donde comenzó su carrera profesional, para presenciar el partido de los 'Foxes' contra el Chelsea, en Premier League.

El nuevo proyecto de ley, que busca según el gobierno poner fin a la llegada de emigrantes por el Canal de la Mancha, fue criticado por las asociaciones de defensa de los derechos humanos y por la ONU, que acusó a Londres de querer "`poner fin al derecho de asilo".

