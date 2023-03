"Todo en todas partes al mismo tiempo" domina los Óscar

Hollywood (Estados Unidos) (AFP) – "Todo en todas partes al mismo tiempo", la extravagante cinta de ciencia ficción con piedras que filosofan y dedos de salchicha, dominó los premios de la Academia de Hollywood el domingo, llevándose siete estatuillas, entre ellas el codiciado Óscar a la mejor película.

"Tenía gran fe en nuestra historia", dijo el director Daniel Kwan al recibir el premio mayor de la gala junto al codirector Daniel Scheinert, el productor Jonathan Wang y el elenco de la cinta, mayoritariamente asiático.

La película, sobre la dueña de una lavandería chino-estadounidense que debe luchar contra un supervillano del multiverso, también ganó el Óscar al mejor director, mejor actriz, mejor guión original, mejor montaje y mejor actor y actriz de reparto.

Michelle Yeoh, que nació en Malasia, hizo historia como la primera asiática en llevarse un Óscar a la mejor actriz.

"Esto es una luz de esperanza y posibilidades. Esto es una prueba de que los sueños se vuelven realidad", dijo Yeoh, de 60 años. "Y señoras, no dejen que nadie les diga que alguna vez han pasado su mejor momento. Nunca se rindan", agregó entre aplausos.

Michelle Yeoh, nominada al Óscar como mejor actriz por su trabajo en "Todo en todas partes al mismo tiempo", llega al Teatro Dolby en Hollywood © Frederic J. Brown / AFP

Jamie Lee Curtis, quien se coronó mejor actriz de reparto triunfando sobre Angela Bassett, otra veterana de Hollywood, celebró homenajeando a sus padres, Janet Leigh y Tony Curtis, nominados pero nunca oscarizados.

Emotivos retornos

Con su Óscar a mejor actor de reparto, el vietnamita-estadounidense Ke Huy Quan, quien en los años 1980 fue una estrella infantil en "Indiana Jones y el templo de la perdición" y "Los Goonies", selló un conmovedor regreso a la pantalla grande tras años de ausencia por no encontrar roles.

Ke Huy Quan recibe su Óscar por mejor actor gracias a su trabajo en "Todo en todas partes al mismo tiempo" este domingo en Los Ángeles © Patrick T. Fallon / AFP

"Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados. Y de alguna manera, terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood (...) A todos ustedes allí afuera, continúen soñando", dijo.

En otro emotivo retorno a la pantalla grande, Brendan Fraser, de 54 años, se alzó con el Óscar al mejor actor por su interpretación de un profesor obeso en "La Ballena".

"Empecé en este negocio hace 30 años, y las cosas no me resultaron fáciles", afirmó al borde las lágrimas. "Gracias por este reconocimiento".

La estrella de "La momia" y "George de la selva" pausó su carrera en la década del 2000 en medio de una crisis personal y tras haber acusado de acoso sexual a una figura de la industria.

El actor estadounidense Brendan Fraser posa con el Óscar al mejor actor por "La Ballena" en la sala de prensa durante la gala de los premios de la Academia, el 12 de marzo de 2023 © Frederic J. Brown / AFP

El film alemán "Sin novedad en el frente", nueva adaptación al cine de la clásica novela homónima sobre la Primera Guerra Mundial, se quedó con el Óscar a la mejor película internacional con su mensaje antibelicista, echando por tierra las aspiraciones de "Argentina, 1985".

"Navalny", sobre el disidente ruso encarcelado Alexei Navalni, ganó el Óscar al mejor documental.

- Un año después de la bofetada -

La 95ª entrega de los Óscar abrió con un homenaje a una de las películas más taquilleras del año, "Top Gun: Maverick", que ayudó a que el público volviera a las salas de cine después de la pandemia.

El maestro de ceremonias de la 95 gala de los Óscar, Jimmy Kimmel, sube al escenario con un burro en el Teatro Dolby de Hollywood, el 12 de marzo de 2023 © Patrick T. Fallon / AFP

Dos aviones cazas de la Armada estadounidense surcaron el cielo de Los Ángeles al iniciarse la gala en el Teatro Dolby. Pero su protagonista, Tom Cruise, estuvo ausente.

Un año después de la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock por un chiste que hizo sobre su esposa, Jimmy Kimmel, maestro de ceremonia el domingo, agarró el toro por los cuernos dedicando buena parte de su monólogo inicial al tema.

"Si alguien en este teatro realiza un acto de violencia en algún momento durante el espectáculo, se le reconocerá con un Óscar a mejor actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos", bromeó Kimmel, en alusión al regreso de Smith al escenario después de la agresión para recoger su premio al mejor actor.

Los ganadores en las principales categorías de la 95ª edición de los premios Óscar de 2023 © Laurence Chu / AFP

La ceremonia se desarrolló sin incidentes, pero contó con la participación de invitados sorpresa como la burrita de "Los espíritus de la isla" y el oso de la comedia negra "Oso Intoxicado".

Otra más para Del Toro

La primera estatuilla de la noche fue a la mejor película animada para "Pinocho de Guillermo del Toro", la nueva cinta del cineasta mexicano.

"La animación está lista para dar el siguiente paso. Todos estamos listos para ello. Por favor, ayúdennos. Mantengan la animación en la conversación", dijo Del Toro, único de los latinos nominados en llevarse un Óscar el domingo.

"Avatar: el camino del agua", de James Cameron, se llevó el Óscar a los mejores efectos visuales.

Más de 20 bailarines deleitaron a la audiencia con la vibrante coreografía de "Naatu Naatu", el pegajoso éxito de la película india "RRR", en la gala de los Óscar en Hollywood © Patrick T. Fallon / AFP

Con una vibrante coreografía y más de 20 bailarines, los cantantes Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava interpretaron "Naatu Naatu", el éxito de la película india "RRR", ganadora del Óscar a la mejor canción original.

Lady Gaga, quien inicialmente se informó que no estaría, ofreció una sentida interpretación de "Hold my Hand", de "Top Gun: Maverick". Y Rihanna deleitó con su "Lift me Up", de "Pantera Negra: Wakanda por siempre", que ganó mejor diseño de vestuario.

El rockero Lenny Kravitz musicalizó al piano el segmento In Memoriam que recordó, entre otros, a los fallecidos Ray Liotta y Raquel Welch.

