Gigantes de Wall Street socorren a banco First Republic

Un cajero automático de First Republic en Manhattan Beach, California © Patrick T. Fallon / AFP/Archivos

Nueva York (AFP) – Once bancos de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, Citigroup y JPMorgan, aceptaron colocar 30.000 millones de dólares en depósitos en First Republic, señal de su "confianza en el sistema bancario" del país, según un comunicado conjunto.