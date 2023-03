Alcaraz ante otro reto generacional frente a Sinner en Indian Wells

Indian Wells (Estados Unidos) (AFP) – En su fulgurante carrera, el tenista español Carlos Alcaraz colecciona récords de precocidad y victorias ante gigantes como Djokovic o Nadal pero aún sufre ante sus mejores compañeros de generación como el italiano Jannik Sinner, con quien se reencontrará el sábado en las semifinales de Indian Wells.

La otra semifinal de este prestigioso torneo, el primero de los nueve Masters 1000 de la temporada, la disputarán el ruso Daniil Medvedev, ex número uno mundial, y el estadounidense Frances Tiafoe, semifinalista del pasado US Open.

A sus 19 años, Alcaraz se encuentra a solo dos pasos de un ambicioso doble botín: alzar su primer trofeo de Indian Wells, un título que todos los grandes campeones codiciaron tener en sus vitrinas, y recuperar el número uno mundial, ahora en manos del ausente Novak Djokovic.

Tras su gran éxito en el pasado Abierto de Estados Unidos, donde alzó su primer Grand Slam y probó la cima de la ATP, Alcaraz sigue quemando etapas a toda velocidad y esta semana celebró su victoria número 100 en apenas 132 partidos.

Entre sus víctimas se cuentan las mejores raquetas del mundo, incluidos Djokovic, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas o Casper Ruud, pero curiosamente quienes más se le siguen resistiendo son sus rivales de menor edad.

Además del prodigio de El Palmar (Murcia), otros tres jugadores por debajo de los 23 años integran el top-20 de la ATP: el danés Holger Rune (8º), el canadiense Felix Auger-Aliassime (10º) y el propio Sinner (13º).

Ninguno de los integrantes de este trío tiene un balance negativo ante Alcaraz, que está decidido a ponerle remedio desde esta misma semana.

En los cuartos de final del jueves se topó con Auger-Aliassime y le asestó su primera derrota de sus cuatro enfrentamientos, con una arrolladora actuación con marcador 6-4 y 6-4 y momentos de gran brillantez.

"Me empuja al límite"

El turno ahora es ante Sinner, cuya cuenta personal señala dos victorias por bando, algunas de ellas en grandes escenarios.

El italiano, de 21 años, despidió en 2022 a Alcaraz de los octavos de final de Wimbledon y solo dos meses después el español le devolvió el golpe imponiéndose en un épico cruce de cuartos del US Open.

El duelo, que se prolongó durante más de cinco horas y terminó cerca de las tres de la madrugada, fue uno de los mejores que se recuerdan en Flushing Meadows.

Expertos y aficionados al tenis relamieron entonces augurando el inicio de una rivalidad que tomara el relevo de las del 'Big 3' (Federer, Nadal, Djokovic).

Sinner, sin embargo, tiene todavía que materializar sus extraordinarias condiciones en grandes títulos, ya que ninguno de los siete títulos en su poder es Grand Slam o Masters 1000.

Su única final de estas categorías fue dos años atrás en el Masters 1000 de Miami, pero sucumbió en dos sets ante el polaco Hubert Hurkacz.

Sinner, que tampoco ha bajado en su carrera del noveno puesto de la ATP, ha venido dando muestras de una mayor confianza y el jueves prevaleció frente al vigente campeón, Taylor Fritz, y el público en contra en la segunda mayor cancha del mundo (16.000 espectadores).

"Estoy en una posición mucho, mucho mejor de la que estaba hace un año", aseguró Sinner tras ganar a Fritz, el número cinco mundial. "Conozco mejor mi cuerpo y soy más duro mentalmente. Estoy en una buena posición, pero siento que aún nos queda mucho trabajo por hacer".

Sinner "me empuja hacia el límite", le reconoció el jueves Alcaraz. "Me encanta jugar partidos muy duros, muy cerrados, de gran calidad. Y Jannik es un gran jugador, así que me gusta mucho jugar contra él".

"Es un gran placer jugar contra Alcaraz", coincidió el italiano. "Siempre hemos tenido partidos muy duros en todas las superficies".

