El ruso Medvedev clasifica a su primera final de Indian Wells

Indian Wells (Estados Unidos) (AFP) – El ruso Daniil Medvedev, ex número uno mundial, derrotó este sábado al estadounidense Frances Tiafoe y clasificó para su primera final del prestigioso Masters 1000 de Indian Wells (California), donde podría enfrentar al prodigio español Carlos Alcaraz.

Medvedev, actual número seis del ranking de la ATP, superó por 7-5 y 7-6 (7/4) a Tiafoe (16º), que llegó a salvar siete pelotas de partido con el apasionado apoyo de los casi 16.000 aficionados de la segunda mayor cancha del mundo.

"Fue una locura. Me puse muy tenso cuando vi que perdía tantas oportunidades. Pensé: 'Esto no va a ir bien para mí", recordó después Medvedev. "Pero seguí jugando bien. Estoy muy contento de no haber perdido este partido".

El tenista de Moscú, que alargó su racha a 19 victorias seguidas, pugnará el domingo por su quinto título de Masters 1000 frente a Alcaraz o el italiano Jannik Sinner.

Tiafoe, en su caso, pugnaba por su primera final de Masters 1000 y por repetir un éxito como el de su compatriota Taylor Fritz, que en 2022 se convirtió en el primer estadounidense en festejar en Indian Wells en 21 años.

'Big Foe', que vive el mejor momento de su carrera desde que fue semifinalista del pasado US Open, no había cedido un solo set en el desierto californiano hasta que se topó con el rocoso Medvedev, un tenista en estado de gracia.

Con tres títulos ya en el bolsillo este año, el ruso viene superando obstáculos de todo tipo para conseguir su ansiado primer trofeo de Indian Wells, un título que ha sido siempre codiciado por los mayores campeones de este deporte.

Medvedev, que se ha quejado repetidamente de la lentitud de esta pista, se sobrepuso a una lesión de tobillo en la cuarta ronda ante Alexander Zverev y después a un corte en el pulgar derecho ante el español Alejandro Davidovich.

El físico del ruso, después de 18 victorias en 30 días en tres continentes distintos, agradeció los dos días de descanso y compareció listo para contener el agresivo tenis de Tiafoe, a quien ya había ganado en sus cuatro enfrentamientos anteriores.

"Estoy jugando cada vez mejor. Diría que cuando me torcí el tobillo empecé a jugar mejor en esta pista, pero siguen sin ser mis condiciones favoritas para jugar", reiteró Medvedev.

Alcaraz ante Sinner

Tiafoe protagonizó un gran arranque de partido ilusionando a su público como hizo el pasado septiembre en el US Open, donde dio la gran sorpresa al eliminar a Rafael Nadal.

El tenista de Maryland, cuyos padres emigraron desde Sierra Leona en 1996, se apropió de los primeros cinco puntos del partido con una muestra de su repertorio, especializado en un fuerte servicio y una demoledora derecha.

Pero Medvedev, uno de los mejores en la devolución, fue levantando su muro y explotando los resquicios que encontraba en los segundos servicios de Tiafoe.

En el quinto juego Medvedev desperdició tres pelotas de quiebre pero siguió remando hasta romperle el servicio al estadounidense para avanzarse 6-5 y finiquitar el primer set.

El ruso parecía encarrilar el triunfo al aplicarle otro 'break' a la primera y adelantarse 3-1 pero Tiafoe no arrojó la toalla y, tras salvar sus tres primeras pelotas de partido, rompió por primera vez el saque de Medvedev y empató 5-5.

Tiafoe no solo sellaba puntos con misiles sino también con varias exquisitez que hicieron vibrar al público californiano, que trataba de poner toda la presión sobre los hombros del ruso.

Medvedev, con sangre fría, le devolvió el quiebre pero Tiafoe salvó después otras cuatro pelotas de partido para forzar el 'tiebreak' en medio del júbilo de las gradas.

El ruso, que había cometido una doble falta clave, mantuvo la entereza incluso cuando vio que Tiafoe le remontaba en el desempate de 3-1 a 5-4 y acabó certificando el pase a su deseada final.

En su primera final de Masters 1000 en 17 meses, Medvedev enfrentará al español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, o al italiano Jannik Sinner (13), dos rivales contra quienes nunca perdió.

"Seguro que habrá nervios, porque cada vez que juegas una final hay nervios, y cuanto mayor es el torneo, más nervios hay. Pero tengo experiencia y sé lo que se siente. Sólo tengo que jugar mi mejor tenis e intentar ganar", auguró.

