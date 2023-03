Los estudios de grabación franceses se hacen escuchar

París (AFP) – Hay vida más allá de Abbey Road en Londres. Francia está bien situada en el mapa mundial de estudios de grabación de prestigio, como el histórico Ferber o el novel Rue Boyer, elegido por Rosalía o Pharrell Williams.

Francia "se coloca entre las tres grandes naciones de estudios en los años 1970 y todo el mundo de la música acaba pasando por allí", dice a la AFP Manuel Jacquinet, autor de "Estudios de leyenda, secretos e historias de nuestros Abbey Road franceses".

Kate Bush, Queen o David Gilmour, tanto en solitario como con los Pink Floyd, pasaron por los estudios Super Bear, en el sureste, hoy en día desaparecidos.

Iggy Pop, Elton John o David Bowie durmieron entre las paredes del castillo de Hérouville, un estudio-residencia situado a 50 km de París y ahora en desuso.

Y Nina Simone, Keith Jarrett o Chet Baker frecuentaban el antiguo Davout en la capital.

Otros lugares míticos siguen activos como CBE, un estudio minúsculo en París que conserva su aspecto original, que hace medio siglo recibió a Paul Simon.

También en la capital, Ferber, que festeja este año sus 50 años, es un buen ejemplo de longevidad y de adaptación.

Ferber conserva todavía las mesas de mezcla que, desde los años 2010, acompañaron a Madonna, Lenny Kravitz o Franz Ferdinand. Pero el abanico de oferta se amplió.

"Historia en el lugar"

"Desde siempre intento multiplicar las actividades diversas, como sesiones de fotografías de moda, porque realmente tenemos una arquitectura y una estética distinta", explica a la AFP Jean-Christophe Le Guennan, director del estudio.

Damien Quintard en el estudio Miraval en Correns (Francia), el 13 de marzo de 2023 © Christophe SIMON / AFP

"Es un lugar muy fotogénico, también hay muchos rodajes de películas, hay planes de un biopic sobre (Charles) Aznavour", un icono de la canción francesa, explica.

Todo eso sin olvidar la música. Neil Young y sus músicos acudieron a Ferber hace unos años para ajustar sus guitarras antes de un concierto parisino.

El estudio acoge también grabaciones, de audio y video, de conciertos en vivo y con público. A principios de 2023, las paredes estucadas del local vibraron con diversas actuaciones privadas retransmitidas por la radio francesa RTL2.

"Es genial tocar aquí, no es solo el lugar, es toda una historia en el lugar", comenta a la AFP Mat Bastard, líder de los roqueros Skip The Use, antes de una sesión.

Pero, además, Francia renovó su repertorio. Miraval, en el sureste del país y asociado a Pink Floyd durante la época del álbum "The Wall", acaba de resucitar bajo el impulso de Brad Pitt, respaldándose en el maestro del sonido francés, Damien Quintard.

"Luz del día"

Y las nuevas instalaciones de Rue Boyer en París, abierto en 2022, están causando sensación al haber seducido a Rosalía, Pharrell Williams o Jack Antonoff, el productor de Lana Del Rey.

Victor Lévy-Lasne y Maxime Le Guil, dos escultores de sonido francés, están detrás de este nuevo estudio "hecho como los antiguos", según afirman a la AFP.

El binomio, fundador de unos seminarios de producción y mezcla llamado "Mix with the Masters", llamó al estadounidense John Storyk, arquitecto de los estudios Electric Lady de Jimi Hendrix, frecuentados después por Pharrell Williams.

El resultado es un recinto de varias plantas en pleno París, con una azotea y un estudio abierto a la luz del día que, junto a la agenda de contactos y el aura de sus propietarios, supone uno de sus grandes atractivos.

"Uno de los criterios de Rosalía es que hubiera luz del día. Esto es lo también quería Jack Antonoff, y yo mismo. Pronto tendré 40 años y estoy harto de estudios-búnkers", dice Le Guil.

Y como estudio que se precie tiene su pequeña historia. Rue Boyer se construyó sobre un antiguo antro que proyectaba películas pornográficas al público. Pero "no hace falta que esto salga en el artículo", bromea Lévy-Lasne.

