Ucrania boicoteará las competiciones de esgrima con rusos y bielorrusos

Kiev (Ucrania) (AFP) – La Federación Ucraniana de Esgrima anunció el boicot a toda competición en la que participen deportistas rusos y bielorrusos, después de que la Federación Internacional levantara recientemente el veto a los representantes de ambos países.

Ese veto se había tomado después de que en febrero de 2022 el ejército ruso invadiera Ucrania.

"Se ha decidido no solamente no participar en duelos en las competiciones de cualquier nivel con deportistas rusos y bielorrusos, sino que nuestros deportistas, entrenadores y árbitros no participarán en las competiciones en las que tomen parte los deportistas rusos y bielorrusos", explicó la Federación Ucraniana de Esgrima tras una "reunión de urgencia".

Se contempla también recurrir "la decisión ilegal y vergonzosa" de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), que a principios de marzo votó a favor de la reintegración de rusos y bielorrusos en sus competiciones bajo bandera neutral.

La decisión de Kiev sobre el boicot dificulta las opciones de sus esgrimistas de estar en los Juegos Olímpicos de París-2024. La fase de clasificación para la cita francesa arranca en abril, mediante un sistema de puntos en diferentes competiciones en los próximos meses.

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, se ha mostrado frontalmente en contra de cualquier reintegración de los deportistas rusos y bielorrusos, incluso aunque sea bajo bandera neutral.

La cuestión de los deportistas rusos y bielorrusos acapara el interés ante los procesos de clasificación para los Juegos de París-2024, que se celebran en un año y medio.

