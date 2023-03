El patrón de MotoGP preferiría "menos pilotos", pero "de más nacionalidades"

París (AFP) – "Tenemos este año 22 pilotos en la MotoGP y para nosotros 20 sería el número ideal" aunque estaría bien que hubiera "más nacionalidades" representadas, explicó a la AFP el español Carmelo Ezpeleta, patrón de Dorna, el promotor del Mundial de MotoGP, antes de que este fin de semana arranque en Portugal la temporada 2023.

Anuncios Lee mas

Entre esos 22 pilotos, los españoles son mayoría con diez, seguidos de los italianos, con seis. Francia cuenta con dos, mientras que Portugal, Japón, Sudáfrica y Australia con uno cada uno en la categoría reina.

Pregunta: El calendario 2023 cuenta con un récord previsto de 21 Grandes Premios. ¿Se seguirá ampliando la lista en el futuro?

Respuesta: "Podríamos llegar a tener 22 porque es el acuerdo que tenemos con los equipos y con las marcas, pero no más de 22 hasta el año 2026 por ese acuerdo, de ahí no vamos a pasar. No sé si habrá 22 el año que viene o no, depende de otras cosas, pero también tenemos previsto que, si hay que rotar, que haya menos (Grandes Premios) en la Península Ibérica (España y Portugal) y que aumenten en otra parte del mundo".

P: Con Kazajistán e India, dos nuevos países asiáticos llegan al calendario este año. ¿Cómo explica el éxito de la MotoGP en ese continente?

R: "Somos un campeonato mundial. Que la mayoría de los pilotos sean europeos es una suerte que tienen los europeos, pero no porque sean europeos hay que correr en Europa. Los pilotos son profesionales y la verdad es que el sitio de desarrollo en el mundo de la industria del motociclismo, por mucho, es Asia. Nosotros intentaremos, y creo que lo conseguiremos, mantener que la mayoría de las carreras sea en Europa, pero qué duda cabe que para un campeonato del mundo de motociclismo es muy importante para todos los fabricantes que haya una presencia grande en un continente (como Asia) en el que los circuitos se llenan y donde las audiencias de televisión son muy altas".

P: ¿Qué cambios le gustaría introducir en el MotoGP para los próximos años?

R: "Desde luego, más equipos no. No creemos que sea beneficioso tener más equipos, tenemos este año 22 pilotos en MotoGP y para nosotros 20 sería el número ideal. Aumentar el número de pilotos en parrilla no está entre nuestros objetivos. Me gustaría que hubiera pilotos de más nacionalidades, simplemente eso, en eso trabajamos (...) Estamos intentando dar pasos también para que el impacto de nuestra huella de carbono sea cada vez mejor".

P: Precisamente la cuestión de la ecología es un asunto de cada vez más relevancia. ¿Cómo espera conseguir que la MotoGP tenga un campeonato más verde?

Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de Dorna, el promotor del Mundial de MotoGP, fotografiado junto a una moto eléctrica en el lanzamiento de la Copa del Mundo de Moto-e, el 6 de febrero de 2018 en Roma © Alberto Pizzoli / AFP/Archivos

R: "Intentamos no hacer viajes de ir y volver, si no que cuando vamos a algún sitio (a alguna zona del mundo) sea para dos o tres Grandes Premios. Gracias al acuerdo con los circuitos, el tipo de transporte que vamos a tener va a consumir menos. Antes íbamos con cuatro (Boeing) 747 y ahora vamos con tres (Boeing) 777, que es más moderno y gasta menos que un 747. La cuestión de la ecología es para nosotros importantísima. Ahí estamos con el trabajo de la gasolina sostenible, que servirá para el uso en la calle después de 2026 y el 40% a partir de 2024".

P: La ausencia de mujeres en la élite del motociclismo, una disciplina en principio mixta, es un asunto que está a menudo sobre la mesa. ¿Por qué no hay más?

R: "Siempre hemos creído que en motociclismo, los hombres y las mujeres pueden competir en la misma categoría. De hecho, en otras especialidades se ha visto, hemos tenido mujeres compitiendo. No hay más mujeres como no hay más pilotos de otras nacionalidades que las que tenemos ahora, en eso estamos trabajando, para tratar de conseguir más. Lo que sí tengo pensando es seguramente crear en el futuro un campeonato del mundo femenino. Es algo que estamos estudiando para que a lo mejor de ahí podrían salir mujeres que pudieran competir con los hombres (...) Estaríamos encantados de que así fuera. De momento está María Herrera en MotoE y Ana Carrasco en Moto3. Hacemos lo que podemos. Éste es un campeonato abierto".

© 2023 AFP