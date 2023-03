Tres meses después del Mundial, comienza el camino a la Eurocopa-2024

París (AFP) – Tres meses después del Mundial de Catar-2022 ganado por Argentina, el fútbol de selecciones vuelve a Europa con el inicio de la clasificación para el torneo continental que se disputará en Alemania el próximo año.

Por su condición de anfitriona, Alemania no deberá pasar por este trámite, pero tras su fiasco mundialista (eliminación en la primera fase) comenzará a preparar el torneo con dos amistosos, contra Perú (viernes) y Bélgica (martes de la próxima semana).

El resto de potencias europeas aprovecharán esta fase de clasificación para iniciar nuevos procesos, a menudo con caras nuevas, tanto en los banquillos como en el césped.

El regreso de Italia

Italia fue la gran ausente en Catar, pero vuelve a escena para iniciar la defensa de la corona europea obtenida en 2021 en Wembley y lo hará precisamente contra su rival de aquella final, Inglaterra, que sigue buscando un primer título continental.

Pese al fiasco mundialista, Roberto Mancini se mantiene como seleccionador, pero introduce caras nuevas para tratar de enderezar el rumbo de la 'Azzurra'.

La principal novedad es la llamada por primera vez de Mateo Retegui, un delantero de 23 años nacido en Argentina y que juega en el Club Atlético Tigre, con el que ha dado muestras de su efectividad.

"Hace unos años se decía que para jugar con el equipo nacional tenías que haber nacido en Italia, pero el mundo ha cambiado y todas las selecciones tienen jugadores nacionalizados o que proceden de otros países", justificó su decisión un Mancini que necesita goles.

Italia e Inglaterra aparecen como los dos candidatos principales a ocupar las dos plazas del Grupo C que darán acceso a la Eurocopa, sin olvidar a Ucrania, que se enfrentará a los ingleses el domingo.

Mbappé estrena brazalete

El seleccionador francés necesitaba un nuevo capitán tras la retirada internacional de Hugo Lloris después del Mundial y ha optado por dar el brazalete a la estrella del París SG Kylian Mbappé (24 años).

"Kylian cumple todos los requisitos para tener esta responsabilidad extra", se ha justificado Deschamps tras convertir a Mbappé en el nuevo patrón de los 'Bleus', una decisión que según la prensa gala ha molestado a otros pesos pesados del vestuario como Antoine Griezmann, más experimentado, al punto que el delantero del Atlético de Madrid podría replantearse su futuro en la selección.

Con las retiradas añadidas de Raphaël Varane y Karim Benzema y la larga lista de bajas por lesión (Pogba, Nkunku, Lucas Hernandez, Kanté, Dembéle y Kimpembe), Deschamps tendrá que dar nuevas responsabilidades a jugadores hasta ahora secundarios en sus primeros partidos, ante Países Bajos el viernes y frente a Irlanda el lunes.

Mike Maignan del Milan debería ser el nuevo ocupante de la portería, mientras que las novedades de la lista son el portero suplente Brice Samba (Lens), Jean-Claire Todibo (que ha sustituido al lesionado Wesley Fofana, también lesionado) y el centrocampista Khéphren Turam (Niza), hijo del campeón del mundo en 1998 Liliam Thuram, que se une en la lista a su hermano mayor Marcus.

Nueva era para España

Luis Enrique pagó con la no renovación el mal papel de España en el Mundial (eliminación en octavos) y el puesto de seleccionador lo ocupa el ex técnico de la Sub-21, Luis de la Fuente, que se entrenará en el cargo el viernes contra Noruega, que no podrá contar con su estrella Erling Haaland, lesionado, antes visitar a Escocia el martes próximo.

A cargo de las selecciones Sub-21 y olímpica desde 2013, De la Fuente (61 años) ha decidido rejuvenecer el equipo en esta primera convocatoria, sin veteranos como Sergio Busquets, Ramos (ambos retirados), Koke y Jordi Alba.

Sin Busquets ni Alba, ya no quedan supervivientes en la Roja del equipo que ganó la Eurocopa-2012.

Las principales novedades de la lista son el regreso de Kepa Arrizabalaga, Iago Aspas y Nacho, tres hombres que no contaban para Luis Enrique pese a su buen rendimiento.

Los dos primeros rivales de la Roja deben ser las principales amenazas en un grupo que completan Georgia y Chipre, pero con dos boletos por llave, España no debería tener mayores dificultades para estar en Alemania el año próximo.

Cristiano Ronaldo sigue con Portugal

Otra selección que estrenará técnico será Portugal, pero a diferencia de De la Fuente, su compatriota Roberto Martínez ha optado por la continuidad en su primera lista, que incluye a Cristiano Ronaldo, pese a su edad (38 años) y su exilio a Arabia Saudita, lejos de los focos del fútbol europeo.

"Yo no miro la edad", se ha justificado Martínez, que también cuenta con otros pesos pesados como el portero Rui Patricio, el central Pepe (de baja por lesión) y los centrocampistas Bernardo Silva y Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldo, que ya es el máximo goleador de selecciones (118) en la historia, podría sumar otro récord a su impresionante palmarés: si juega ante Liechtenstein el jueves o frente a Luxemburgo el domingo, se convertirá en el jugador con más partidos como internacional.

Con 196 partidos, el capitán portugués comparte actualmente el récord con el delantero kuwaití Bader Al-Mutawa.

Portugal debería tener una plácida transición de la etapa Fernando Santos (con los dos únicos títulos de la Seleçao, la Eurocopa-2016 y la Liga de Naciones-2019) a la de 'Bob' Martínez y lograr una de las dos plazas en el Grupo J que completan Islandia, Eslovaquia y Bosnia-Herzegovina.

Caras nuevas en los banquillos

Las dos selecciones ibéricas no son las únicas grandes del continente que estrenarán seleccionadores en esta fase de clasificación para la Eurocopa.

Ronald Koeman regresa al banquillo de Países Bajos después de que Louis van Gaal cerrase su etapa en Catar, mientras que Fernando Santos ha cambiado la selección lusa por Polonia y el alemán de origen italiano Domenico Tedesco sustituye a 'Bob' Martínez en Bélgica.

Michael O'Neill también regresa al banquillo de Irlanda del Norte, equipo al que clasificó para octavos en la Eurocopa-2016.

