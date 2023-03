La NBA multa a Doncic por insinuar que un arbitraje estaba comprado

New York (AFP) – Luka Doncic, la superestrella de los Dallas Mavericks, recibió este viernes una multa de la NBA de 35.000 dólares por insinuar con un gesto que los árbitros del duelo del miércoles ante los Warriors estaban comprados.

La liga de básquetbol informó de la multa en un comunicado en el que señaló que el esloveno dirigió "un gesto inapropiado y poco profesional hacia un árbitro".

La acción ocurrió a falta de 1,7 segundos para el final del choque ante los Golden State Warriors cuando Doncic protestó a los jueces una falta no señalada de Draymond Green.

El base, segundo máximo anotador de la temporada con 32,9 puntos de media, reaccionó con frustración al ver que los árbitros no marcaban la falta de Green y se dirigió a uno de ellos frotándose los dedos de la mano izquierda, en un gesto que suele hacer referencia al dinero.

Los Warriors, vigentes campeones, acabaron ganando el partido por un ajustado 127-125 en la cancha de los Mavericks.

Dallas, octavo clasificado de la Conferencia Oeste, está empatado a 36 victorias con otros cuatro equipos con los que se disputa una plaza en el repechaje a playoffs.

La NBA también aplicó el viernes otra multa de 20.000 dólares al entrenador de los Phoenix Suns, Monty Williams, por criticar públicamente el arbitraje de la derrota del miércoles ante Los Angeles Lakers (122-111).

Ante los medios, Williams llamó la atención sobre la diferencia de tiros libres lanzados por ambos equipos, con 46 por parte de los Lakers y 20 de los Suns.

"¿Dónde se ve un partido con 46 tiros libres para un equipo? Eso no está bien", dijo Williams. "No me importa cómo lo mires, nos está pasando demasiado".

