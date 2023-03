"Me gusta tener diferentes alternativas", afirma De la Fuente

Málaga (España) (AFP) – El seleccionador español, Luis de la Fuente, destacó este viernes la versatilidad de sus jugadores porque quiere "tener diferentes alternativas" frente a Noruega, el sábado en Málaga.

"Me gusta tener diferentes alternativas ante los diferentes problemas que me se me planteen", afirmó De la Fuente en la rueda de prensa previa al primer encuentro de la 'Roja' en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024.

"Dije desde el principio que la versatilidad de los jugadores nos da la posibilidad de jugar de diferentes maneras, no ser rehenes de ningún sistema", insistió el seleccionador español.

El técnico español se expresaba así al ser preguntado sobre la rigidez táctica de su predecesor, después que la víspera el delantero Iago Aspas considerara que con Luis Enrique "no había plan B".

"Lo que me ocupa es sacar lo mejor de los futbolistas, veremos con qué sistema. La idea es jugar con balón y atacar, y atacar", insistió de la Fuente.

"Tengo una relación de futbolistas fantástica que me dan tranquilidad para que cada vez que haya que hacer un cambio me den garantías", aseguró.

El seleccionador español que se estrena en el banquillo al frente de la Roja el sábado en La Rosaleda aseguró que "queremos empezar bien, hay que intentar empezar bien".

"Daría tranquilidad, seguridad, nos daría más confianza. Estamos seguros de que vamos a empezar bien", aseguró, antes de admitir que es un alivio que Noruega no pueda contar con Erling Haaland por lesión, al ser preguntado por el goleador nórdico.

"Siento mucho la lesión de cualquier jugador, también hemos tenido las bajas de Pedri, Gerard Moreno y Bryan Gil. Dicho esto, si te dijera que me gustaría ver a Haaland y tu dijeras que me crees, estaríamos mintiendo los dos", aseguró.

