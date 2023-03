Sotheby's venderá dos relojes con gran "valor sentimental" de Paul Newman

Nueva York (AFP) – Los fetichistas y los coleccionistas podrán pujar el próximo 9 de junio por dos relojes que pertenecieron al actor estadounidense Paul Newman, cuyo valor está calculado entre medio y un millón de dólares cada uno.

Hace un mes, la casa de subastas Sotheby's en Nueva York anunció la venta de más de 300 objetos que el legendario actor, fallecido en 2008, y su esposa, la también actriz Joanne Woodward, reunieron a lo largo de 50 años de matrimonio.

Entre ellos, figuran dos relojes Daytona de la marca Rolex, que este año celebra el 60° aniversario del modelo, que además del económico tienen valor sentimental e histórico.

Uno de ellos, es el 'Paul Newman Daytona' o 'Daytona Zenith', que el actor recibió cuando se alzó con la victoria en la carrera de coches 24 Horas de Daytona Beach, Florida (sureste), en la categoría GTS-1 de 1995. Entonces tenía 70 años y se convirtió en el piloto de mayor edad en conseguirlo, con lo cual figura en el Libro Guinness de los Récords.

El otro, en oro blanco, es un regalo de su esposa que lleva leva la inscripción "Drive Very Slowly Joanne (Conduce muy despacio Joanne)".

"Hay un poco de la magia de Hollywood que agita nuestras cabezas cuando imaginamos a una estrella del celuloide convertido en piloto de carreras, corriendo a toda velocidad con una carta de amor escondida detrás de su reloj de pulsera", sostuvo Leigh Safar, jefe de ventas de relojes valiosos de la casa de subastas.

Dos relojes Rolex Daytona que pertenecieron al actor y piloto de carreras Paul Newman, en una fotografía del 9 de junio de 1979 en la carrera "24 horas de Le Mans" en el oeste de Francia, salen a la venta el próximo 9 de junio en Nueva York por un precio de salida de entre medio y un millón de dólares © - / AFP/Archivos

Cada una de las piezas está valorada entre medio y un millón de dólares, pero el precio final lo determinará el mejor postor en junio.

Otro Rolex que perteneció al actor fue vendido por la casa Phillips por 17,8 millones de dólares en Nueva York en octubre de 2017, un récord mundial por un reloj de pulsera.

Lanzado oficialmente en 1963, el Rolex Daytona está estrechamente relacionado con los deportes del motor y con la propia estrella de Hollywood que inició su colección en 1969, cuando estaba rodando la película ‘Winning’, traducida al español como "500 millas", y que le instiló el gusto por la velocidad.

El actor, también filántropo, decidió subastar el reloj que ganó en Daytona por 39.000 dólares, a favor de una de sus organizaciones benéficas, The Hole in the Wall Gang, que proporciona campamentos de verano con supervisión médica y programas gratuitos a niños con enfermedades graves.

Pero años después se le volvió a ver con el reloj en su muñeca, por lo que se cree que alguien lo había vuelto a comprar.

El otro Rolex fue el único Daytona de metal precioso que poseyó Paul Newman y uno de los tres conocidos que su mujer le regaló y que lució cuando daba sus famosas últimas vueltas en Lime Rock Park, el 13 de agosto, 2008, un mes antes de su muerte a los 83 años.

