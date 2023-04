Medvedev expresa su satisfacción por el fin del veto a tenistas rusos en Wimbledon

Miami (AFP) – El ruso Daniil Medvedev, flamante finalista del Masters 1000 de Miami, dijo el viernes estar "feliz" por la decisión del torneo de Wimbledon de permitir de nuevo la participación de los tenistas de Rusia y Bielorrusia.

Anuncios Lee mas

"Estoy feliz de saberlo. Siempre he dicho que si puedo jugar Wimbledon, estaré muy contento de estar allí", declaró el ex número uno mundial tras batir el viernes a su compatriota Karen Khachanov en las semifinales de Miami.

"Es un torneo que me encanta. Es el único Grand Slam en el que aún no he llegado a cuartos de final", recordó. "Y no puedo decir que odie la hierba. Más bien me gusta. Así que tengo muchas ganas de hacerlo bien allí. Es un torneo hermoso y estoy feliz de tener la oportunidad de jugar este año".

Wimbledon, que se disputará del 3 al 16 de julio, fue en 2022 el único de los torneos de Grand Slam que prohibió la participación de tenistas de Rusia y Bielorrusia, siguiendo las directivas del gobierno británico como protesta a la invasión de Ucrania.

Otros campeonatos, incluidos Roland Garros y los Abiertos de Estados Unidos y Australia, optaron por aceptar su presencia en calidad de "neutrales", lo que permitirá este año el torneo inglés sobre hierba estableciendo algunas condiciones.

Entre esos requisitos estará la prohibición de expresar apoyo a la invasión de Ucrania y el veto a jugadores que reciban financiación de los Estados ruso o bielorruso.

Este viernes, Medvedev avanzó que no tiene inconveniente con estas condiciones.

"No, en absoluto, no tengo ningún patrocinador ruso", afirmó. "No sé cuál va a ser la reacción del público, no puedo controlarla, pero estaré encantado de jugar allí delante de toda la gente, ojalá que en grandes pistas, y espero tener algunos grandes partidos increíbles".

Por su parte Khachanov, semifinalista del US Open en 2022 y del Abierto de Australia en enero, también se dijo satisfecho con la decisión.

"Es un evento muy, muy grande y especial en la historia del tenis, así que estoy muy contento ... de que podamos jugar este año", dijo Khachanov, que tampoco cree que las condiciones de Wimbledon vayan a ser un obstáculo.

"Supongo que simplemente seguiremos las reglas, que es lo que estamos haciendo ahora. Hay neutralidad, no hay bandera desde el año pasado, así que básicamente seguimos haciendo lo mismo que en el resto de torneos. Creo que no es nada diferente", afirmó.

© 2023 AFP