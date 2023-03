Trump comparecerá ante la justicia, un caso inédito para un presidente de EEUU

Nueva York (AFP) – Donald Trump fue inculpado por un caso de compra de silencio de una estrella porno en 2016 y está previsto que comparezca el próximo martes ante la justicia penal de Nueva York, un hecho sin precedentes para un expresidente estadounidense, que denunció el jueves una "persecución política".

Anuncios Lee mas

El exinquilino de la Casa Blanca, que aspira a volver a serlo en 2024, es acusado oficialmente por el fiscal de Manhattan Alvin Bragg, dependiente de la justicia del estado de Nueva York, del pago de 130.000 dólares a la actriz y directora de cine porno Stormy Daniels justo antes de las elecciones de noviembre de 2016 para ocultar una supuesta relacion extramatrimonial.

El monto no había sido declarado en las cuentas de la campaña del candidato republicano, con lo que violaría las leyes electorales estatales, y quedó registrado como "honorarios legales" en los libros de su empresa con sede en Nueva York.

"Esperamos que la lectura de la acusación se realice el martes", dijo la abogada del republicano Susan Necheles en un correo electrónico enviado a la AFP.

Un portavoz de la oficina del fiscal señaló anteriormente que había arreglado con la defensa de Trump "su entrega al fiscal de distrito de Manhattan para una audiencia de lectura de cargos" ante un tribunal.

El fiscal de Manhattan Alvin Bragg el 30 de marzo de 2023 en Nueva York © Ed JONES / AFP

Este acto y los cargos permanecen "bajo secreto" por el momento. La cadena CNN menciona una treintena de cargos que giran en torno al fraude para ocultar, a fines de 2016, la circulación y contabilidad de los 130.000 dólares.

Apoyo republicano

El 45º presidente de Estados Unidos denunció en un comunicado de prensa una "persecución política y una injerencia en las elecciones presidenciales" de 2024, así como una "cacería de brujas" que "se volverá contra (Joe) Biden", el presidente demócrata elegido en noviembre de 2020 y al que Trump acusa desde hace más de dos años de haberle "robado" la victoria.

En su red social Truth Social, el multimillonario fustigó a adversarios a los que no nombró: "Me persiguen de manera falsa y vergonzosa porque saben que yo estoy al lado del pueblo estadounidense y que no puedo ser sometido a un juicio justo en Nueva York", su ciudad natal, de mayoría demócrata.

Partidarios de Donald Trump manifiestan frente a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el 30 de marzo de 2023 © CHANDAN KHANNA / AFP

Uno de los rivales republicanos de Trump para 2024, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó la inculpación como "contraria a los valores de Estados Unidos" y aseguró que su estado, donde reside el expresidente, no respondería favorablemente "a una solicitud de extradición" del estado de Nueva York.

También el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, expresó un apoyo inquebrantable a Trump: "El pueblo estadounidense no tolerará esta injusticia" y este "abuso de poder sin precedentes" por parte del fiscal Bragg, dijo.

Mike Pence, el exvicepresidente de Trump, de quien se ha distanciado y a quien enfrentará en las primarias republicanas, calificó igualmente la acusación como una "vergüenza".

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, calificó de "injusticia" la acusación contra Donald Trump © Anna Moneymaker / GETTY IMAGES/AFP

Supuesta relación extramatrimonial

Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford y que colabora con la justicia desde hace seis años, afirmó en Twitter que "no quería derramar su champán".

"Nadie está por encima de la ley", expresó el abogado de la actriz, Clark Brewster.

La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, una poderosa dirigente demócrata y crítica radical del magnate republicano, dijo que la acusación se basaba en "los hechos y la ley" y que esperaba que Donald Trump respetara el proceso judicial.

La justicia de Nueva York busca desde hace años determinar si el exmandatario de 76 años es culpable de tergiversación, un delito menor, o de incumplimiento de las leyes de financiación de campañas, un delito penal, al haber pagado a Stormy Daniels justo antes de su victoria presidencial en noviembre de 2016 con el fin de que callara una supuesta relación extraconyugal que se remontaría a 2006.

La exactriz porno Stormy Daniels en una foto del 11 de octubre de 2018 en la inauguración del festival erótico "Venus", en Berlín © Tobias SCHWARZ / AFP/Archivos

Trump deberá en consecuencia desplazarse a la corte de Manhattan para que un juez le lea la acusación, ser puesto "bajo arresto" breve y simbólicamente, ser fotografiado y tomarse sus huellas dactilares. Tendrá también que declararse culpable o no culpable.

El hombre clave del caso es Michael Cohen, un exabogado del magnate que se convirtió en su enemigo. Cohen le habría pagado a Daniels los 130.000 dólares, que luego le fueron rembolsados.

Tras haber estado en prisión, el abogado colabora con la investigación desde finales de 2018 y testificó en varias ocasiones ante el gran jurado.

Varios policías montan guardia frente a la sede de la fiscalía de distrito de Manhattan, el 31 de marzo de 2023 en Nueva York © Leonardo Muñoz / AFP

"Estafa"

La prensa bullía en marzo de rumores sobre la inculpación de Trump, rodeada también de otros expedientes judiciales.

El 18 de marzo Trump logró un golpe de efecto al denunciar en Truth Social que sería "arrestado" tres días después en Nueva York. Pero nada pasó.

Tras haber mantenido en vilo a todo el país, el miércoles los diarios de Nueva York y Washington afirmaban que la justicia no se pronunciaría sobre el caso antes del 24 de abril.

Acusado por el expresidente de ser un "animal" y un "racista", el fiscal Bragg, un magistrado afroamericano considerado de izquierda, le respondió que había "creado una falsa expectativa" mediática sobre su acusación y denunció una "injerencia" en la investigación.

© 2023 AFP