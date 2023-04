Medvedev satisfecho por fin del veto a rusos en Wimbledon; Kvitova se opone

Miami (AFP) – Tras clasificar el viernes a la final del Abierto de Miami, el ruso Daniil Medvedev dijo estar "feliz" por la decisión de Wimbledon de readmitir la participación de jugadores de Rusia y Bielorrusia mientras la checa Petra Kvitova lamentó la medida.

Tanto Kvitova, dos veces campeona del Grand Slam londinense (2011 y 2014), como Medvedev, ex número uno masculino, se pronunciaron sobre el anuncio de Wimbledon después de imponerse en sus semifinales del Abierto de Miami.

"Estoy feliz de saberlo. Siempre he dicho que si puedo jugar Wimbledon, estaré muy contento de estar allí", declaró Medvedev tras batir al también ruso Karen Khachanov y clasificar a su primera final de este torneo Masters 1000 de la ATP.

Wimbledon "es un torneo que me encanta. Es el único Grand Slam en el que aún no he llegado a cuartos de final", recordó. "Y no puedo decir que odie la hierba. Más bien me gusta. Así que tengo muchas ganas de hacerlo bien allí. Es un torneo hermoso y estoy feliz de tener la oportunidad de jugar este año".

El Grand Slam londinense, que se disputará del 3 al 16 de julio, fue en 2022 el único de los torneos grandes que prohibió la participación de tenistas de Rusia y Bielorrusia, siguiendo las directivas del gobierno británico como protesta a la invasión de Ucrania.

Otros campeonatos, incluidos Roland Garros y los Abiertos de Estados Unidos y Australia, optaron por aceptar su presencia en calidad de "neutrales", lo que permitirá este año el torneo inglés sobre hierba estableciendo algunas condiciones.

Entre esos requisitos estará la prohibición de expresar apoyo a la invasión de Ucrania y el veto a jugadores que reciban financiación de los Estados ruso o bielorruso.

Este viernes, Medvedev avanzó que no tiene inconveniente con estas condiciones.

"No, en absoluto, no tengo ningún patrocinador ruso", afirmó. "No sé cuál va a ser la reacción del público, no puedo controlarla, pero estaré encantado de jugar allí delante de toda la gente, ojalá que en grandes pistas, y espero tener algunos grandes partidos increíbles".

"Estoy del lado ucraniano"

En su turno ante la prensa, la veterana Kvitova se mostró contraria a la decisión de Wimbledon alegando que se posiciona del lado de sus compañeros ucranianos.

"En primer lugar, siempre estoy en contra de la guerra y, por supuesto, estoy simplemente más preocupada por el pueblo y los jugadores ucranianos", dijo la checa tras ganar su semifinal a la rumana Sorana Cirstea.

"Me doy cuenta de que Wimbledon pasó un mal momento el año pasado al no entregar puntos (después) de que rusos y bielorrusos no jugaran", recordó. "Creo que no deberían estar admitidos. En mi opinión, tampoco en los Juegos Olímpicos. Así que estoy un poco del lado ucraniano en esto".

Kvitova, de 33 años, se mostró especialmente preocupada por una eventual participación de Rusia y Bielorrusia en París-2024.

"En los Juegos Olímpicos seguro que no, porque creo que existen porque no queremos guerras en el mundo. Así que esa es mi preocupación. Estoy muy agradecida de que Wimbledon no los recibiera el año pasado", afirmó la checa, que recalcó que ni ella ni otras tenistas habían sido consultadas sobre la decisión de Wimbledon.

En 2022, la ATP y la WTA penalizaron al Grand Slam londinense excluyéndolo de la distribución de puntos para la clasificación mundial.

El cambio de posición de Wimbledon tuvo lugar tres días después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendara la reincorporación de rusos y bielorrusos a las competiciones internacionales, bajo una bandera neutral y "a título individual", siempre que no hayan apoyado activamente la guerra.

