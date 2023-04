El ruso Medvedev corona su gran inicio de año con su primer Masters de Miami

Miami (AFP) – El tenista ruso Daniil Medvedev, exnúmero uno mundial, venció este domingo a la promesa italiana Jannik Sinner y alzó su primer título del Masters 1000 de Miami, el cuarto trofeo de su espectacular inicio de temporada.

Medvedev, que ocupa actualmente el quinto puesto del ranking, se impuso a Sinner (11º) por 7-5 y 6-3 en su quinta final consecutiva de 2023.

El tenista de Moscú ha ganado 24 de sus últimos 25 partidos con una única derrota en la final del pasado Masters 1000 de Indian Wells ante el español Carlos Alcaraz, a quien sucedió este domingo en el palmarés de campeones de Miami.

Maestro del tenis en pista dura, Medvedev ha alzado 18 de sus 19 títulos de la ATP en esa superficie y, con su ansiado primer trofeo de Miami en las manos, no pudo evitar lanzar un último reproche a la organización de Indian Wells, cuya pista criticó duramente por ser demasiado lenta.

"A veces sé controlarme cuando siento que es cancha dura de verdad. Así que muchas gracias a quien tome esta decisión. Me hizo muy feliz jugar aquí", dijo Medvedev antes de elevar su cuarta corona del año tras Rotterdam, Doha y Dubai.

Del otro lado Sinner llegaba a su segunda final de Miami con la confianza al máximo tras un memorable triunfo en semifinales ante Alcaraz, a quien arruinó sus planes de firmar un histórico doblete de triunfos Masters 1000 y de conservar el número uno de la ATP.

Pero el italiano, una de las grandes joyas del circuito, se estrelló con un Medvedev en estado de gracia y encajó su segunda derrota en finales de Masters 1000 tras la que le asestó el polaco Hubert Hurkacz en el mismo escenario en 2021.

"Hace dos años jugué aquí la final y no gané. Este año tampoco, pero ojalá que algún año lo consiga", dijo un abatido Sinner.

Falta de energías

Medvedev, que ha batido a Sinner en sus seis enfrentamientos, aprovechó al máximo la rapidez de la pista de Miami para explotar su combinación de feroz servicio y defensa implacable.

El ruso, de 27 años, prevaleció en un largo e igualado primer set y explotó después ese golpe anímico ante un Sinner que, tras su batalla de más de tres horas ante Alcaraz, iba demasiado justo de energías para remontar bajo el extenuante calor y humedad del mediodía de Miami (Florida).

"Esta mañana no me he levantado en mi mejor forma, me sentía un poco enfermo", explicó. "Por desgracia, hoy no he podido jugar a mi mejor nivel".

MIAMI GARDENS, FLORIDA - Daniil Medvedev de Rusia , ganador del Miami Open, junto al finalista Jannik Sinner en la entrega de premios en Miami, el 2 de abril de 2023 Al Bello/Getty Images/AFP © AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Creo que todo el mundo disfrutó con la semifinal contra Carlos. Fue increíble", le reconoció Medvedev. "Probablemente tuve un poco de suerte porque ya estaba en la cama viéndote correr por todas partes. No es fácil recuperarse después de un partido así".

El espigado tenista forjado en las montañas de San Cándido, junto a la frontera austriaca, es una de las grandes esperanzas del tenis masculino para el relevo del 'Big 3' (Federer, Nadal, Djokovic) pero a sus 21 años no ha levantado todavía un gran trofeo que confirme su potencial.

Medvedev, en cambio, ha resurgido después de que a su primer título de Grand Slam (Abierto de Estados Unidos de 2021) le siguiera un muy decepcionante 2022.

Tras tropezar en tercera ronda del Abierto de Australia en enero, el ruso puso la directa y culminó el domingo su racha con su quinto título de Masters 1000 y primero desde Toronto en 2021.

"Hacía año y medio que no ganaba un título tan importante. Al final estaba bastante tembloroso", reconoció.

"No estaba tenso, porque no tengo miedo a ganar. Pero aún así las manos me temblaban un poco, así que el saque fue un poco más duro pero conseguí recomponerme y cerrar el partido", se felicitó Medvedev, a quien se le acaban los torneos de pista dura por un tiempo.

"Ahora empieza la temporada de tierra batida, así que a ver cómo te va allí", le recordó el propio Sinner.

