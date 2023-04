Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) gana el Gran Premio de Argentina de MotoGP

Termas de Río Hondo (Argentina) (AFP) – Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) conquistó el Gran Premio de Argentina de MotoGP, en una carrera disputada este domingo en el circuito de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero, norte).

Para Bezzecchi, de 24 años, fue su primera victoria en MotoGP, al cruzar por delante del francés Johann Zarco (Ducati-Pramac) y del español Alex Márquez (Ducati-Gresini). Con este triunfo, el italiano avanzó al primer puesto del Mundial de pilotos.

El campeón mundial vigente Francesco Bagnaia (Ducati) luchó durante un largo rato por el segundo puesto con Márquez, pero una caída a ocho giros del final lo hizo retroceder al último puesto.

Bezzecchi sucede en el palmarés del Gran Premio argentino al español Aleix Espargaró, que en 2022 había ganado con Aprilia, y es el primer italiano en ganar en MotoGP en la carrera albiceleste desde Valentino Rossi en 2015 también en el circuito de Termas de Río Hondo. Asimismo, el triunfo le recuerda la victoria que conquistó en 2018 en Moto3.

“Estoy muy feliz. Me desperté con una sensación extraña, no pensaba que podía ganar porque no soy muy bueno bajo la lluvia. Pero en los primeros metros disfrutaba todo, me sentí muy cómodo con la moto”, dijo Bezzecchi, que le dio a Ducati su primera victoria en Argentina.

Carrera perfecta

El sábado, el italiano terminó segundo en el Esprint y este domingo no tardó en capturar el primer lugar, por delante de Alex Márquez (Pole) y Bagnaia. A partir de allí, tomó el control control de la carrera que se disputó en condiciones duras de afrontar, con el asfalto mojado por una llovizna constante.

Bezzecchi marcó el ritmo de la carrera con su Ducati y a medida que pasaban las vueltas comenzó a estirar diferencias en una prueba de desarrollo marcado, con los cuatro primeros bien distanciados del resto, y una lucha pareja entre Márquez y Bagnaia por el segundo puesto.

En la 15ª vuelta, mientras Bezzecchi se escapaba con más de 5 segundos por delante del escolta, ‘Pecco’ Bagnaia avanzó al segundo puesto, pero el italiano se fue de pista por un resbalón en la curva 13 cuando faltaban ocho giros y retrocedió hasta el último lugar, sin poder sumar puntos.

Zarco, que había largado desde el puesto 13º en la clasificación, redondeó una carrera formidable, en la que escaló de manera constante, y consiguió desbancar del segundo escalón a Márquez en la última vuelta.

Zarco destacó que "tenía buen agarre bajo el agua".

"Después de la caída de ‘Pecco’ comencé a acercarme, pensé que estaba cerca de podio y llegaba con buen ritmo. Es muy bueno terminar en el podio”, agregó el francés.

Por su parte, el español Márquez resignado lanzó: "hicimos lo mejor que pudimos, esto es muy bueno para el equipo. Johann se vino encima sobre el final, y terminar en el podio. Tenemos que seguir así, ya van a venir buenas cosas”

Brad Binder, que había festejado el sábado en el Esprint, sufrió una caída en la primera vuelta y nunca se recuperó, mientras que el francés Fabio Quartararo se recuperó de un toque con Binder en la vuelta inicial y terminó en el séptimo lugar, un resultado más que aceptable luego de un fin de semana en el que no logró buenos rendimientos con su Yamaha.

El Gran Premio de Argentina contó con sólo 17 corredores. En la mañana de este domingo se anunció la baja del excampeón mundial Joan Mir, que no se recuperó de una caída del sábado.

Honda anunció que Mir “fue declarado no apto para el GP de Argentina por parte del MotoGP y el personal médico del circuito debido a un traumatismo craneal y cervical”.

La de Mir fue la quinta baja para esta competencia y un gran golpe para Honda, que ya no cuenta con el seis veces campeón del mundo Marc Márquez, lesionado en la apertura de la temporada en Portugal el fin de semana pasado.

