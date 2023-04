Ecologistas denuncian la prohibición de hablar del clima en su defensa legal

Un activista de Just Stop Oil apoya a sus compañeros de Insulate Britain condenados tras una serie de acciones de protesta, el 10 de marzo de 2023 en el exterior de un tribunal de Londres

Londres (AFP) – Un juez londinense prohibió a militantes ecologistas juzgados por sus acciones de protesta mencionar en sus alegatos de defensa la crisis climática. Tres de ellos hicieron caso omiso de la orden... y acabaron en la cárcel.

A finales de 2021, los activistas de Insulate Britain, un grupo que reclama mejores aislamientos términos para ahorrar energía, bloquearon numerosas carreteras del Reino Unido.

Sus acciones enfurecieron a automovilistas y al gobierno conservador, que decidió restringir el derecho a protestar. Decenas, si no cientos, de ellos fueron detenidos y 56 miembros del grupo fueron procesados por más de 200 cargos de "alteración del orden público".

David Nixon, extrabajador social de 36 años, participó en un bloqueo en pleno centro de la City londinense el 25 de octubre de 2021. A él y a otros tres activistas juzgados junto a él, el juez Silas Reid les prohibió hablar de sus motivos. Desobedecer sería considerado desacato al tribunal.

En la vista, el magistrado afirmó que el cambio climático o la pobreza energética eran irrelevantes para la decisión del jurado sobre la culpabilidad de los acusados.

Pero "sin eso, no teníamos defensa", dice Nixon a la AFP.

"Se nos debería permitir mencionar la crisis climática allá donde vayamos, especialmente delante de un jurado", afirma. Los trastornos infligidos a la población por las protestas imponen "dar cuenta honestamente de lo que hicimos y por qué lo hicimos", agrega.

"Negado la justicia"

Por negarse a obedecer, Nixon fue condenado a ocho semanas de reclusión, la mitad de las cuales cumplió entre rejas. No presentó recurso: "sabía lo que hacía", asegura.

Esta condena "demuestra lo ridículo que es que en 2023 se encarcele a la gente por mencionar el cambio climático, y aunque sólo sea para demostrar lo ridículo que resulta, me parece bien".

En cuanto a los cargos originales por bloquear las carreteras, los cuatro fueron declarados culpables y serán próximamente condenados.

Condenada a siete semanas por el mismo juez, Giovanna Lewis, concejala de 65 años del sur de Inglaterra, pasó tres semanas y media en prisión.

Él lo llama "desacato al tribunal, yo lo llamo decir la verdad", fustiga, negándose a ser "silenciada". "Se nos ha negado la justicia", se indigna.

"Tenía que decir la verdad y afrontar las consecuencias", explica Lewis a la AFP.

Otros activistas pudieron explicar sus motivos, asegura, y consiguieron ser absueltos.

Otro juez permite este tipo de discursos, pero sólo durante un tiempo limitado.

"Enorme victoria"

Según la abogada de derechos humanos Jodie Blackstock, a estos acusados se les negó "el derecho a un juicio justo y a una defensa efectiva".

"No son personas que pretendan cometer un delito sin motivo alguno", dice Blackstock, que participa en "Lawyers are responsaible" (Los abogados son responsables), una plataforma en la que los letrados se comprometen a no apoyar proyectos vinculados a los combustibles fósiles ni a perseguir a activistas medioambientales que se manifiestan pacíficamente.

Los abogados anunciaron el jueves que recurrirán las condenas por desacato en nombre de dos de los tres activistas encarcelados.

El "Good Law Project", colectivo que lanzó una captación de fondos para financiar el recurso, denunció "decisiones preocupantes que silencian a los manifestantes sobre el clima y socavan el papel crucial que tanto las protestas como los juicios con jurado desempeñan en nuestra democracia".

El 31 de marzo, otra activista de Insulate Britain declarada culpable de "alteración del orden público" se saltó la prohibición de hablar sobre el clima, esta vez sin ser declarada en desacato.

Insulate Britain lo celebró como una "enorme victoria de la libertad de expresión". "Quizá nunca sepamos por qué el juez Reid revocó su orden de silencio", declaró la organización.

Contactado por la AFP, el ministerio de Justicia declaró que nunca comenta las decisiones tomadas por un juez independiente.

