Exdirectivos demandan a Twitter para que les reembolse gastos legales

San Francisco (AFP) – Tres exdirectivos que fueron despedidos de Twitter presentaron el lunes una demanda colectiva contra la empresa en la que le exigen el reembolso de los costos de litigios, investigaciones y consultas del Congreso relacionadas con sus anteriores trabajos.

El ex director ejecutivo Parag Agrawal, junto a los ex directores legales y financieros de la compañía, argumentan que la compañía les debe en total más de 1 millón de dólares y que Twitter está legalmente obligado a pagarles, según la demanda interpuesta ante una corte especializada en Delaware, y publicada por The New York Times.

Twitter respondió a una solicitud de comentarios de la AFP con un emoticono de excremento, la que convirtió en su habitual respuesta automática.

La denuncia enumera costes legales relacionados con demandas, pero también con investigaciones de la SEC (autoridad bursátil de Estados Unidos) y el Departamento de Justicia. No precisa la naturaleza de la investigación del Departamento de Justicia y si sigue en curso.

Agrawal y el entonces director financiero, Ned Segal, dieron testimonio ante la SEC el año pasado y "siguieron interactuando con las autoridades federales", según documentos judiciales.

La SEC investiga si el magnate Elon Musk cumplió con las reglas bursátiles cuando acumuló acciones de Twitter.

La exdirectora legal de Twitter, Vijaya Gadde, fue llamada a participar en una audiencia en el Congreso estadounidense sobre la empresa y la libertad de expresión, luego de que Musk hiciera públicos documentos relacionados con la moderación del contenido en el sitio.

Gadde también fue mencionada como acusada en una demanda que presentó un hombre en la que reclamaba que se publicó su información personal en Twitter como supremacista blanco.

Los tres exdirectivos fueron despedidos por Musk el 27 de octubre de 2022, cuando el dueño de Tesla y de SpaceX compró la red social por 44.000 millones de dólares.

Los demandantes aseguran haber solicitado a Twitter el reembolso de sus gastos, pero que la empresa solo se ha limitado a recibir sus facturas.

Varios propietarios de oficinas, consultores y subcontratistas reclaman a Twitter el pago de alquileres y facturas. En febrero, el Wall Street Journal estimó el importe total del impago en 14 millones de dólares, sin incluir los intereses.

