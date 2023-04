"Hay mentiras que duelen más que los golpes", dice Baena tras el incidente con Valverde

Madrid (AFP) – El jugador del Villarreal Álex Baena, víctima de una "agresión" por parte del uruguayo del Real Madrid Federico Valverde, denunció este lunes en Twitter los "insultos" y "amenazas" de muerte recibidas tras el incidente ocurrido después del encuentro que enfrentó a ambos equipos el sábado.

"El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar", resumió lo ocurrido Baena en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

"Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan", añadió el joven jugador andaluz de 21 años, que el domingo por la noche presentó una denuncia ante la policía por la agresión.

Según la prensa española, Valverde esperó a Baena en la zona del párking donde estacionan los autocares de los equipos y en el momento de aparecer el jugador del Villarreal, el uruguayo le asestó un puñetazo.

El conflicto entre ambos se remontaría al partido de octavos de final de la Copa del Rey que ganó el Real Madrid por 3-2 el pasado 19 de enero.

Durante ese encuentro, Baena habría tenido unas palabras desagradables hacia el hijo que esperaba Valverde y su esposa, la conocida periodista argentina Mina Bonino, que estaba teniendo problemas con el embarazo.

"Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes", denunció Baena en su mensaje, añadiendo que desde el incidente está recibiendo "amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte de mi familia".

"El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable", añadió Baena, que tras presentar la denuncia ante la policía, solo desea que "la justicia haga su trabajo".

