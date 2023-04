El cineasta español Víctor Erice presentará su nuevo filme en Cannes

París (AFP) – El prestigioso cineasta español Víctor Erice estará presente en mayo en el próximo Festival de Cannes con "Cerrar los ojos", rodado más de tres décadas después de su último largometraje, anunció el jueves la organización.

Anuncios Lee mas

El nuevo filme del veterano cineasta formará parte de la sección Cannes Premières, creada recientemente dentro de la selección oficial del certamen pero sin competir por la Palma de Oro.

El esperado regreso del director de 82 años, su primer largometraje desde el documental "El sol del membrillo" (1992), cuenta la misteriosa desaparición de un actor, cuya historia resurge años después en un programa de televisión.

La película muestra que el "cine capta el pasado" y sirve como "perpetuación de la memoria de la gente", en palabras del delegado general del certamen, Thierry Frémaux.

Entre los actores que figuran en el elenco destaca José Coronado y Ana Torrent, con quien Erice ya trabajó en "El espíritu de la colmena" (1973), siendo la intérprete una niña.

El cineasta vasco, de renombre internacional pese a su brevísima filmografía, ya participó en Cannes en 1983 con "El Sur", con el que ganó el Premio del Jurado.

Erice es el único español que presentará un largometraje en la sección oficial de la muestra.

Víctor Erice, durante el festival de cine de Roma, el 9 de noviembre del año 2012 © Tiziana Fabi / AFP/Archivos

Pedro Almodóvar, un asiduo del festival, mostrará su corto en inglés "Strange way of life", una obra ambientada en el salvaje oeste y con transfondo gay, protagonizada por el actor estadounidense Ethan Hawke ("Los siete mercenarios") y el chileno Pedro Pascal ("The last of us").

Varias películas latinoamericanas serán proyectadas en otros apartados de la sección oficial.

El argentino Rodrigo Moreno presentará "Los delincuentes", que narra un vuelco en la vida rutinaria de dos empleados de banco, en la sección Una Cierta Mirada, dedicada a los talentos emergentes.

También en esta sección se podrá ver la ópera prima del chileno Felipe Gálvez. "Los colonos", sobre las estancias ovejeras en la Patagonia chilena de principios del siglo XX, y "Crowra", de los brasileños João Salaviza y Renée Nader Messora.

Otro brasileño, Kleber Mendonça Filho, un director asiduo de la Croisette, mostrará "Retratos fantasmas", sobre su ciudad natal Recife.

El 76º Festival de Cannes, el certamen de cine más importante del mundo, se celebrará del 16 al 27 de mayo.

Las secciones paralelas, como la Quincena de los Realizadores y la Semana de la Crítica, donde suelen programar nuevos talentos y que incluyen a más directores latinoamericanos, desvelarán su programación la semana que viene.

© 2023 AFP