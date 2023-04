Otro sábado de protestas contra la reforma judicial en Israel

Tel Aviv (AFP) – Miles de israelíes protestaron este sábado por la noche en Tel Aviv, por 15a semana consecutiva, contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu, que los manifestantes consideran como una amenaza para la democracia.

Anuncios Lee mas

"Salvemos la democracia", rezaban algunas pancartas, entre una marea de banderas israelíes. Algunos manifestantes encendieron bengalas y botes de humo, observaron periodistas de la AFP.

También se celebraron marchas, con menos asistentes, en otras ciudades como Jerusalén, Haifa (norte) y en Modiin (centro), frente al domicilio del ministro de Justicia, Yariv Levin.

Desde que se anunció el proyecto de reforma, en enero, decenas de miles de personas se manifiestan cada semana para denunciarlo.

El 27 de marzo, el gobierno formado en diciembre por Netanyahu anunció una "pausa" legislativa para dar una "oportunidad [...] al diálogo".

"Todos estamos cansados y yo no quería venir hoy, pero mi hermana me dijo: 'no tenemos opción' y es verdad, no tenemos opción, no podemos bajar la guardia, hay que defender nuestro país", declaró Karen Baron, una psiquiatra de Tel Aviv, de 45 años.

El Ejecutivo estima que la medida servirá para equilibrar el poder entre el Parlamento y la Corte Suprema, tachada de politizada por la actual coalición gubernamental, la más derechista de la historia de Israel.

Pero los opositores consideran que la reforma podría empujar al país hacia un modelo autoritario.

Las manifestaciones de este sábado tuvieron lugar un día después de que la agencia de calificación financiera estadounidense Moody's anunciara que rebajó la perspectiva de crédito de Israel de "positiva" a "estable".

Un cambio que refleja, según la agencia, "un deterioro de la gobernanza de Israel, como ilustran los acontecimientos recientes por la propuesta del gobierno para reformar el sistema judicial".

© 2023 AFP