La lucha por preservar la "galería viva" de los carteles de neón de Hong Kong

Esta foto tomada el 21 de marzo de 2023 muestra docenas de letreros de neón removidos llevados a un lugar de almacenamiento del Tetra Neon Exchange (TNX) en el noroeste de Hong Kong Many of the signs are now nestled against other faded plaques adorned with intricate designs -- ranging from Chinese characters to palm trees -- in a rural part of Yuen Long district

© Yan ZHAO / AFP