Djokovic sigue sin carburar y se despide de Banja Luka ante Lajovic

Banja Luka (Bosnia-Herzegovina) (AFP) – Lastrado por un problema en un codo, el número 1 mundial, el serbio Novak Djokovic, fue eliminado este viernes en los cuartos del Torneo de Banja Luka al caer ante su compatriota Dusan Lajovic por 6-4 y 7-6 (8/6).

Djokovic, que nunca había perdido ante Lajovic, arrastra molestias en su codo derecho y ya fue eliminado en octavos de Montecarlo por el italiano Lorenzo Musetti (21º) la pasada semana.

Falto de confianza en los momentos clave, solo convirtió una bola de rotura de las 16 que tuvo. En octavos de Banja Luka ya sufrió para derrotar al francés de 18 años Luca Van Assche (87º); 6/7 (4/7), 6-3 y 6-2,

Lajovic ganó los últimos cinco puntos para doblegar a la leyenda: "Estoy abrumado, derrotarle es algo que ni siquiera pensé que fuera posible, pero ocurrió".

Jugará por un puesto en la final con el serbio Miomir Kecmanovic (33º) que venció al checo Jiri Lehecka (36º) por 7-5 y 6-0.

Djokovic, que solo había perdido cuatro juegos ante su compatriota en sus dos partidos precedentes, comenzó mal, con un 4-2 adverso en la primera manga antes de ser capaz de firmar su única rotura del partido para igualar el set (4-4).

Pero el experimentado Lajovic, de 32 años, no se hundió y le volvió a 'robar' el servicio para sellar el set con su saque.

'Por debajo de mi nivel'

En el segundo ambos tenistas guardaron su servicio y se encaminaron al 'tie-break'. El ganador de 22 títulos del Grand Slam parecía en condiciones de igualar el partido al situarse con 6-3, pero volvió a mostrar su inconsistencia para servir en bandeja el duelo a Lajovic, que ganó cinco puntos consecutivos.

Djokovic encajó con deportividad su derrota: "Ha jugado bien, ha estado sólido, yo estuve por debajo del nivel al que me gustaría estar".

"Es simplemente deporte, lo intenté pero no me salía. No me sentía muy bien físicamente en la pista, mis piernas estaban lentas. Jugué bien por momentos, pero en general muy por debajo de mi nivel", analizó 'Djoko'.

A cinco semanas de Roland Garros el estado de forma del número 1 no es el mejor, aunque su gran rival Rafael Nadal, vigente campeón en París, está todavía peor. Ni siquiera a vuelto a jugar tras lesionarse en el Abierto de Australia y esta semana renunció al Torneo de Madrid tras haberse perdido Montecarlo y Barcelona.

"Jugando así no puedo ganar ante adversarios que son tan sólidos en esta superficie", reconoció Djokovic, que sí estará en la capital española.

Además en Banja Luka el ruso Andrey Rublev (6º), que el domingo ganó el Masters 1000 de Montecarlo, avanzó a semifinales tras batir al bosnio Damir Dzumhur (202º) por 7-5 y 6-3.

Rublev jugará en semifinales ante el eslovaco Alex Molcan (73º), que batió al serbio Laslo Djere (78º) en tres sets; 6-2, 4-6 y 7-5.

