Un padre ruso contrario al conflicto podrá conservar la patria potestad de su hija

Moscú (AFP) – Un padre que fue separado de su hija porque esta hizo un dibujo contra el conflicto en Ucrania conservará la patria potestad, pero de momento permanecerá en prisión, informó el viernes su abogado.

"La demanda para limitar los derechos parentales de Alexéi [Moskaliov] ha sido retirada, el caso está cerrado", declaró a la AFP su abogado, Vladimir Bilienko.

"Alexéi conservará su patria potestad", añadió, dando las gracias "a todos los que no permanecieron indiferentes", entre ellos los periodistas, en un caso que conmocionó a parte de la opinión pública rusa.

Moskaliov llamó la atención de las autoridades el año pasado, cuando su hija de 13 años hizo un dibujo en clase en el que aparecían misiles rusos dirigiéndose hacia una mujer y un niño cerca de una bandera ucraniana.

La directora de la escuela se puso en contacto con la policía, que descubrió mensajes del padre en las redes sociales criticando la ofensiva.

Moskaliov, de 54 años, que cría solo a su hija María en la ciudad de Efremov, al sur de Moscú, fue luego procesado y condenado en marzo a dos años de cárcel por "desacreditar" al ejército.

Horas antes de su condena, vulneró su arresto domiciliario y se fugó a la vecina Bielorrusia, donde fue detenido rápidamente.

La semana pasada, la oenegé especializada OVD-Info afirmó que había sido extraditado de Bielorrusia a Rusia.

Sin embargo, su abogado declaró el viernes que aún no había conseguido localizar a Moskaliov, explicando que se había puesto en contacto con un centro de detención preventiva de Tula, al sur de Moscú, adonde en principio debería haber sido trasladado su cliente.

"Me dijeron que todavía no estaba allí. No sé dónde está en este momento", dijo el abogado.

Desde principios de marzo, Moskaliov está separado de su hija, que inicialmente fue internada en un centro de menores, hasta que fue entregada a su madre a principios de abril.

