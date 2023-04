Un jurado de EEUU decidirá si Ed Sheeran plagió a Marvin Gaye

El cantante británico Ed Sheeran, posa en la alfombra roja de los Premios de Música NRJ el 20 de noviembre de 2021 en el Palais des Festivals, en Cannes, en el sureste de Francia © Valery Hache / AFP/Archivos

Nueva York (AFP) – Una selección de jurado estaba programada para este lunes para determinar si la estrella pop británica Ed Sheeran plagió "Let's get it on" de la leyenda de la música soul estadounidense Marvin Gaye al componer su éxito "Thinking out loud" de 2014.