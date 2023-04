El mensaje de Biden en el video: libertad o caos

Washington (AFP) – En un video de tres minutos publicado a las 6H00 de la madrugada, hora de Washington, Joe Biden insiste en que encarna los valores fundamentales de la libertad y la democracia, frente a los extremistas y radicales que amenazan a Estados Unidos.

Durante unos segundos se ve el asalto de simpatizantes del expresidente republicano Donald Trump al Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, seguido de una presentación de Biden.

1 - Balance y desafíos

"La libertad personal es fundamental para lo que somos como estadounidenses", dice al comienzo el actual presidente demócrata.

En las siguientes imágenes, sobre un fondo musical animado, se le ve como un presidente unificador, en estrecho contacto con la población, en su labor en la Casa Blanca.

Simpatizantes de Donald Trump delante del Congreso estadounidense, el 6 de enero de 2021 en Washington © ROBERTO SCHMIDT / AFP/Archivos

"Ese ha sido el trabajo de mi primer mandato: luchar por nuestra democracia", resume Joe Biden, para quien la lucha "por el alma de Estados Unidos" sigue siendo relevante.

2 - La amenaza

Acto seguido cambia de tono: la música se detiene para una advertencia presidencial: "Pero, como saben, en todo el país, los extremistas MAGA (acrónimo del lema trumpista "Make America Great Again, "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo") se preparan "para tomar esas libertades fundamentales", advierte solemnemente el demócrata.

Las imágenes muestran a dos hombres dándose un abrazo: Donald Trump y Ron DeSantis, el gobernador ultraconservador de Florida que bien podría presentar su candidatura a la nominación republicana para las presidenciales.

Después sigue la lista de progresos sociales que estarían en peligro si los republicanos ganaran las elecciones de 2024: cobertura sanitaria, derecho al aborto, libertad de expresión, matrimonio entre personas del mismo sexo...

Los republicanos tienen la intención de "recortar los impuestos a los superricos, imponer a las mujeres las decisiones" sobre su salud, "prohibir los libros y decirle a la gente a quién puede amar, o dificultarle el voto", asegura Biden.

3 - La solución: ¡Joe Biden!

La música sube de intensidad y Biden expone las promesas de su nueva candidatura sobre imágenes en las que sonríe y hasta corre (para convencer a quienes dudan de que esté en forma).

"Este no es un momento para ser complaciente. Por eso me postulo a la reelección", dice el demócrata.

De fondo desfilan imágenes de la clase trabajadora de Estados Unidos, obreros y agricultores.

El video se dirige también a los afroestadounidenses en particular, un electorado que favoreció la victoria de Biden en las primarias demócratas y luego en las presidenciales de 2020.

Se ve al presidente con la jueza negra Ketanji Brown Jackson, a quien designó en febrero de 2022 para la Corte Suprema de Estados Unidos, y a varios activistas de los derechos civiles.

El video se acelera al final.

"Sé que podemos" ("I know we can"), lanza Joe Biden, un lema que recuerda al "Sí, podemos" del expresidente Barack Obama.

