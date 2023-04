"Intentó matarme": homicida de ministro dominicano dice que actuó en defensa propia

Santo Domingo (AFP) – El presunto homicida del ministro dominicano Orlando Mera, asesinado en junio de 2022, dijo que actuó en defensa propia y que las pruebas en su contra "han sido manipuladas", según una carta que mostró este martes antes de entrar al tribunal donde es juzgado.

"La verdad es que le presté a Orlando más de 3 millones de dólares para nuestra estructura política con la que él apoyó a (el presidente) Luis Abinader y cuando fui ese día a buscar 500.000 dólares que supuestamente me iba a dar, intentó matarme con el revolver que tenía", escribió a mano Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota en un papel que mostró con sus manos esposadas.

"Tengo miedo que me maten. Todas las pruebas, mi testimonio y el lugar del hecho han sido manipulados".

Mera fue baleado en su despacho el 6 de junio de 2022 a los 55 años. Era hijo del expresidente dominicano Salvador Jorge Blanco (1982-1986) y estuvo al frente del ministerio de Ambiente desde agosto de 2020.

Cruz de la Mota era un empresario amigo de infancia del ministro, según la familia. Por eso no tuvo problemas para burlar la seguridad del despacho.

En su expediente consta que el sospechoso repitió el día del homicidio: "hice campaña y no me resuelven", aunque no profundiza en el tema de la deuda y el apoyo al partido de gobierno del que habla en la carta.

El motivo del crimen, según la fiscalía, fue en retaliación al rechazo de un permiso de importación de 5.000 toneladas de baterías para su empresa.

"Las evidencias muestran que el imputado había estado tratando de que se le otorgaran permisos múltiples, pero se quejaba de forma airada de que no le resolvían nada e incluso esta situación provocó que hace menos de un mes amenazara al consultor jurídico del Ministerio, Edilio Segundo Florián Santana", destaca el documento legal.

Mera, fundador del Partido Revolucionario Moderno junto a Abinader, fue antes presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) entre 2000 y 2004, en el gobierno de Hipólito Mejía.

Fue también productor y conductor de un programa de televisión.

Su muerte recuerda el asesinato del alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, en diciembre 2015, también a tiros por un amigo.

