Lakers acarician la clasificación y Butler pone a Bucks ante el abismo

Los Angeles (AFP) – Con un decisivo LeBron James, Los Angeles Lakers derrotaron el lunes a los Memphis Grizzlies y se avanzaron 3-1 en su serie de playoffs mientras Jimmy Butler anotó 56 puntos para los Heat, que dejaron a los Bucks de Giannis Antetokounmpo al borde de la eliminación.

A la exhibición ofensiva de Butler, la cuarta mayor anotación en la historia de los playoffs de NBA, le siguió en la noche la de LeBron James en el triunfo 117-111 de Lakers ante Grizzlies en la prórroga.

'King James' acumuló 22 puntos, 20 rebotes (récord de su carrera) y 7 asistencias y se encargó de la canasta con la que los Lakers forzaron el tiempo extra.

A sus 38 años y 115 días, LeBron es el jugador más veterano en sumar al menos 20 puntos y 20 rebotes en un juego de postemporada. Con el uniforme de los Lakers, el último en lograrlo fue Shaquille O'Neale en 2004 con 32 años.

"Cuando mis compañeros me dijeron que había hecho 20-20, yo no tenía ni idea. He logrado cosas geniales en mi carrera pero esa no la había conseguido", dijo LeBron antes de reconocer que a veces se sorprende de los logros de sus dos décadas de carrera.

El equipo angelino, que clasificó a la postemporada en el repechaje, está ahora a solo una victoria de eliminar a los pujantes Grizzlies, el segundo sembrado de la Conferencia Oeste.

La sorprendente trayectoria de los Lakers en esta serie atrajo el lunes al Crypto.com Arena a celebridades como el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle o el actor Adam Sandler.

LeBron James decide

El equipo angelino llevó el control del partido a pesar de la gris actuación en ataque de su otra gran figura, Anthony Davis, que acabó con solo 12 puntos.

Por los Grizzlies, su líder Ja Morant hizo todo lo posible por evitar una derrota que les deja ahora contra las cuerdas.

El base All-Star acabó con 19 puntos y, con sus explosivos saltos al entrar a canasta, se arriesgó numerosas veces a agravar su lesión en la mano derecha, que le apartó del segundo partido de la serie.

Apoyados en la puntería del escolta Desmond Bane, máximo anotador con 36 puntos, los Grizzlies reaccionaron en la segunda parte y llegaron con una ventaja de siete puntos a los últimos cinco minutos.

Los Lakers se mantuvieron en el partido gracias a tres triples seguidos de D'Angelo Russell pero una canasta de Bane puso por delante a Memphis 102-104 a seis segundos del final.

En una acción providencial, LeBron James colocó el empate con una espectacular bandeja por encima del pívot Jaren Jackson Jr. a solo 0,1 segundos para el final.

En el tiempo extra, los Lakers fueron más efectivos y LeBron se pudo incluso desahogar con un feroz festejo al lograr una canasta y falta adicional cuando era defendido por el polémico Dillon Brooks.

El alero de Memphis (11 puntos), expulsado en el tercer partido por un golpe en la ingle a James, declaró despectivamente la semana pasada que la superestrella de los Lakers estaba "viejo".

"El partido con el que ganas la serie siempre es el más difícil, el más agotador y el más brutal. Tenemos que estar preparados", dijo James mirando ya al quinto partido del miércoles en Memphis.

Cuarta máxima anotación en playoffs

En el otro partido del lunes, los Miami Heat vencieron 119-114 a los Milwaukee Bucks y se avanzaron 3-1 en esta serie del Este.

Los Bucks, el primer sembrado de la conferencia, necesitan ahora ganar tres partidos consecutivos para evitar la eliminación ante unos Heat que clasificaron en el repechaje.

Milwaukee llegó a dominar por 15 puntos en la cancha de los Heat impulsados por la vuelta de Giannis Antetokounmpo que, tras dos partidos de baja por una lesión de espalda, brilló con un triple doble de 26 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias.

Pero el regreso del astro griego se vio completamente opacado por una exhibición de dimensiones históricas de Jimmy Butler, que logró 56 puntos con una serie de 19/28 en tiros de campo y le agregó también 9 rebotes.

Únicamente Michael Jordan (63 puntos), Elgin Baylor (61) y Donovan Mitchell (57) han logrado mayores anotaciones en un juego de postemporada.

"Me encanta la competición. Ahí es donde aparecen los mejores jugadores", subrayó Butler, conocido por sus épicas actuaciones en playoffs. "No estoy diciendo que yo estoy entre esos mejores jugadores, pero quiero ser visto así".

Los Bucks parecían tener encarrilado un triunfo con el que hubieran igualado la serie antes del quinto partido del miércoles en Milwaukee.

Cuando Butler volvió a la cancha a falta de ocho minutos, los Bucks iban en cabeza por 89-98.

A partir de ese momento, el ex escolta de los Chicago Bulls comenzó a anotar a todas posiciones y puso a los Heat por primera vez por delante a falta de tres minutos.

Butler finiquitó el triunfo con un total de 21 puntos en el último cuarto entre gritos de "MVP" de sus 20.000 aficionados.

