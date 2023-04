Estrella del basquet Brittney Griner alienta a estadounidenses detenidos en Rusia a "mantenerse fuertes"

Phoenix (Estados Unidos) (AFP) – La estrella de la NBA femenina (WNBA) Brittney Griner, quien pasó 10 meses en prisión en Rusia, alentó este jueves a los estadounidenses encarcelados en ese país a "mantenerse fuertes", en su primera conferencia de prensa desde su liberación en diciembre.

La basquetbolista, que se prepara para reanudar su carrera en el equipo Phoenix Mercury, se comprometió a seguir luchando en nombre de las personas detenidas injustamente en todo el mundo.

A la pregunta de cuál sería su mensaje para el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich y el ciudadano estadounidense Paul Whelan, ambos detenidos en Rusia, Griner respondió: "Le diría a todos los que están detenidos injustamente: 'Manténganse fuertes, sigan luchando, no se rindan".

"Simplemente sigan levantándose, encuentren una pequeña rutina y cíñanse a ella lo mejor que puedan, eso es lo que me ayudó", explicó Griner en la conferencia, en la que se emocionó en varias ocasiones.

"Sigan empujando porque no vamos a parar. No vamos a dejar de luchar. No vamos a dejar de crear conciencia sobre todos los que se han quedado atrás ahora", aseguró ante un auditorio repleto de periodistas en el Footprint Center de Phoenix (estado de Arizona), la cancha de las Mercury.

A Griner se le saltaron las lágrimas al echar la vista atrás hacia su encarcelamiento. Dos veces ganadora del oro olímpico y campeona de la WNBA, la jugadora señaló que las lecciones aprendidas durante su carrera deportiva le ayudaron a resistir su estancia entre rejas, que incluyó un periodo en una colonia penal rusa.

"No soy ajena a los tiempos difíciles", remarcó la estadounidense con la voz entrecortada por la emoción. "Sólo hay que redoblar esfuerzos. Te vas a enfrentar a adversidades a lo largo de tu vida. Y ésta fue una muy grande".

"Pero confié en mi trabajo duro y en superarlo. Sé que parece poca cosa, pero cuando te dejas la piel en los entrenamientos, encuentras la manera de superarlo. Agachas la cabeza y sigues adelante", argumentó la jugadora, que portó una camiseta negra con el lema de la campaña "Bring Our Families Home" (Traigan a nuestras familias a casa).

La difícil y peligrosa esperanza

Griner, reconocida también por ser un icono de la comunidad LGBTI en el deporte estadounidense, fue detenida en febrero de 2022 en un aeropuerto de Moscú por posesión de un vapeador y líquido que contenía cannabis, un producto prohibido en Rusia.

Imagen a la conferencia de prensa de Brittney Griner en el Footprint Center de Phoenix, Arizona. © Patrick T. Fallon / AFP

La pívot, de 2,06 metros de altura, viajó a ese país para jugar con el equipo Ekaterimburgo durante el parón de la WNBA.

En un contexto de creciente tensión internacional por la invasión rusa a Ucrania, Griner fue condenada a nueve años de prisión pero liberada en diciembre tras largas negociaciones en un intercambio con el traficante de armas ruso Viktor Bout.

Este jueves, Griner dijo que fue consciente de los esfuerzos que se llevaron a cabo para conseguir su liberación y reconoció que fueron una gran ayuda moral durante su encarcelamiento.

"A veces las noticias llegaban con un poco de retraso, pero estaba al tanto de los esfuerzos y de todo lo que ocurría", explicó. "Esos momentos en los que pude ver lo que estaba pasando, definitivamente me hicieron sentirme un poco más cómoda".

"Me hizo tener esperanza, que es algo difícil de tener, algo peligroso de tener, porque cuando no funciona es tan devastador", admitió Griner, que dio las gracias a todas las personas que participaron en la campaña para su liberación, en especial a su esposa Cherelle, presente en la conferencia.

El pasado febrero, Griner firmó un contrato por una temporada con las Mercury, la franquicia en la que militó entre 2013 y 2021 y conquistó el título en 2041.

El equipo de Phoenix arrancará la nueva campaña de la WNBA el 19 de mayo frente a Los Angeles Sparks.

