Missy Elliott y George Michael entre nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll

La rapera estadounidense Missy Elliott se presenta en el escenario durante la 65ª entrega anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el 5 de febrero de 2023 © VALERIE MACON / AFP

Nueva York (AFP) – La rapera Missy Elliott, el difunto cantante y compositor George Michael y la banda de rap-rock Rage Against the Machine ingresarán este año al Salón de la Fama del Rock and Roll, anunció el miércoles esta institución estadounidense.