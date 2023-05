El artista británico Ed Sheeran gana juicio en Nueva York por plagio

Ed Sheeran, tras declarar en el juicio por plagio en el tribunal federal de Manhattan en Nueva York, el 25 de abril de 2023 © Kena Betancur / AFP/Archivos

Nueva York (AFP) – El artista británico Ed Sheeran no plagió la canción de Marvin Gaye "Let's Get It On" al componer su éxito mundial "Thinking Out Loud", determinó un jurado de un tribunal de Manhattan este jueves.