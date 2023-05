Guaidó dice que "pudiera correr la suerte de Navalni" si vuelve a Venezuela

Washington (AFP) – El opositor venezolano Juan Guaidó afirmó este miércoles que si regresa a Venezuela "pudiera correr la suerte" de Alexéi Navalni, un activista encarcelado en Rusia, durante un acto en Washington en el fue interrumpido por manifestantes que le llamaron "mentiroso".

El dirigente venezolano, que llegó hace días a Estados Unidos procedente de Colombia, de donde afirma haber sido expulsado, iba a hacer uso de la palabra en el Wilson Center, un foro no partidista en la capital estadounidense, cuando un manifestante gritó: "Guaidó es un mentiroso". Otra persona consiguió subir al escenario.

"Gracias, que Dios le bendiga", le contestó él, y subrayó que tenían la suerte de poder hablar libremente en Estados Unidos. Otro le llamó a gritos "ladrón".

Los manifestantes llevaban pancartas en las que se leía "Guaidó es un mentiroso" o "Levanten las sanciones, ahora" y coreaban "Nicolás Maduro, no nos moverán", en referencia al mandatario venezolano cuya reelección Washington no reconoce por considerarla fraudulenta.

Guaidó recibió un fuerte aplauso del público una vez que el personal del Wilson Center sacó a los manifestantes de la sala.

Hoy en día el dirigente opositor ha perdido aliados clave desde que en 2019 se autoproclamara presidente encargado de Venezuela invocando su condición de líder del Parlamento, con el respaldo de medio centenar de países encabezados por Estados Unidos.

Guaidó contó que vivió con "mucha ansiedad" la vuelta de Navalni a Rusia, gobernada por el presidente Vladimir Putin.

"Yo le decía a Fabiana: lo van a meter preso. No lo van a perdonar. Fabiana me vio y me dice: '¿Qué te pasa?' Que se enfrenta a un dictador, que lo van a meter preso. Me dijo: 'Cálmate. Tú has hecho eso dos veces'", relató, recordando una conversación con su esposa.

"Si tú me preguntas hoy si puedo volver mañana a Venezuela como lo hice en el 2019 en el 2020 o como lo hizo Navalni yo estoy seguro que pudiera correr más la suerte de Navalni hoy", aseguró Guaidó.

Otro de los asistentes, un venezolano, le dio las gracias, entre aplausos, por la lucha pero le dijo que él era escéptico y le preguntó qué salió mal el 30 abril, el día en el que Guaidó llamó a las Fuerzas Armadas a sublevarse frente a una base militar en Caracas.

El escepticismo "nos tiene que impulsar a corregir los errores", respondió Guaidó.

"Fuimos ingenuos de alguna manera en la dimensión y el tamaño de la dictadura a la cual enfrentamos. Subestimamos no solamente a Maduro, su nexo con Rusia, sus nexos con transnacionales del crimen", añadió.

"¿Qué pudiéramos haber hecho mejor el 30 de abril? (...) Uno: interlocución directa con quienes ciertamente sostenían en ese momento a las fuerzas armadas y sectores que estaban dispuestos a ponerse (...) del lado de la Constitución".

El opositor venezolano llegó a Miami el pasado martes desde Colombia.

Según él, el gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó con deportarlo a Venezuela cuando se disponía a acudir a una conferencia internacional sobre la crisis política venezolana y ante el temor a ser detenido decidió abandonar Colombia con la ayuda de las autoridades estadounidenses.

Su esposa, Fabiana, y sus dos hijas llegaron a Estados Unidos el lunes, declaró este miércoles en el Wilson Center.

"Después de más de un mes de no verlas, con su libertad y seguridad en riesgo, hoy me llena de mucha alegría poder decirles que Fabiana, Miranda y Mérida están sanas y salvas", escribió en Twitter.

Llegaron "gracias al apoyo incondicional de docenas de valientes y honorables personas que las ayudaron a cruzar la frontera", añade en el tuit, en el que reitera que su propósito es "luchar para una Venezuela libre".

En Washington, Guaidó tiene agendadas reuniones con congresistas pero por el momento no se prevé un encuentro con funcionarios del Departamento de Estado.

"No estoy al tanto de ningún plan" de reunión, afirmó este miércoles el portavoz del Departamento de Estado Vedant Patel en la rueda de prensa diaria.

