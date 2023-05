La prensa de EEUU recibe premios Pultizer por su cobertura de la guerra en Ucrania

Un soldado ucraniano participa el 31 de marzo de 2023 en una ceremonia con motivo del primer aniversario de la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Bucha © Sergei Supinsky / AFP/Archivos

Nueva York (AFP) – El periódico The New York Times y la agencia de prensa Associated Press recibieron el lunes premios Pulitzer por sus coberturas de la guerra en Ucrania.